B&b abusivo sequestrato dai carabinieri nel Napoletano

Aveva ottime recensioni ma era totalmente abusivo il B&B sequestrato a Scisciano, in provincia di Napoli, dai carabinieri che hanno denunciato un trentaduenne per abusivismo edilizio.

In un terreno agricolo di circa 300 mq, l’imprenditore aveva realizzato senza alcuna autorizzazione ambienti ‘dotati di tutti i comfort’ (cit.), pronti per accogliere turisti.