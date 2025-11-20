B&b abusivo sequestrato dai carabinieri nel Napoletano
20 Novembre 2025, 12:36
Aveva ottime recensioni ma era totalmente abusivo il B&B sequestrato a Scisciano, in provincia di Napoli, dai carabinieri che hanno denunciato un trentaduenne per abusivismo edilizio.
In un terreno agricolo di circa 300 mq, l’imprenditore aveva realizzato senza alcuna autorizzazione ambienti ‘dotati di tutti i comfort’ (cit.), pronti per accogliere turisti.
