Topi in hotel, turisti fuggono e chiamano polizia

Si sono rivolti alla polizia i clienti di un hotel di Lacco Ameno impauriti dai topi: l’episodio è accaduto ad Ischia dove 16 turisti hanno lasciato le camere e si sono riversati in strada, protestando per la presenza dei ratti all’interno dell’albergo.

Sul posto dopo poco è arrivata una volante del commissariato isolano della Polizia di Stato che ha raccolto le segnalazioni dei clienti dell’hotel ed ha richiesto l’intervento dell’Asl, per accertare la situazione igienico sanitaria della struttura. In attesa delle determinazioni dell’azienda sanitaria alcuni dei clienti hanno deciso di lasciare subito l’hotel ed hanno preferito non continuare la vacanza sull’isola mentre altri hanno richiesto un risarcimento all’albergo.

Intanto, gli agenti sono intervenuti in un altro albergo sempre per la segnalazione di turisti che lamentano la presenza di ratti, negli spazi comuni della struttura ricettiva che – in questo caso – sorge nel comune di Ischia Porto.