‘Medae’ in scena al tempio di Nettuno di Paestum

Venerdì 29 agosto , alle ore 21.30, il Tempio di Nettuno nel Parco Archeologico di Paestum sarà il magico scenario, palcoscenico inimitabile, di MEDEAE…da Euripide in poi che quest’anno festeggia il 12° anno di rappresentazioni.

Lo spettacolo rientra nella Rassegna dal mito a + ∞ ,che nasce(nel 2006) con lo scopo specifico di produrre spettacoli di alto contenuto drammaturgico, che si distinguano come momenti identificativi del patrimonio archeologico di Poseidonia. La produzione si distingue per la pratica del METATEATRO, che si fonde alle tecniche del metodo STRABERG, applicato alla drammaturgia antica,che scopriamo così essere parte intima e viva di ogni uomo,anche e soprattutto nella modernità.

In scena con Medea : 11 attori, 2 musicisti,15 corifei, ballerini. Nel titolo dello spettacolo il genitivo latino del nome (Medea, ae), ossia ‘di Medea’: un susseguirsi, legato da un filo di sangue, di quanto la letteratura di ogni tempo abbia dedicato a Medea.

Medea vive l’eterna tragedia di dover portare in scena la sua storia, da tutta l’eternità, ossia da quando è stato scritto per la prima volta il suo nome, famoso ormai tra gli dei e tra gli uomini di ogni tempo. Ogni volta che vi sarà un pubblico, come in un girone dantesco, sarà costretta a rivivere la sua tragedia, il tradimento, il dolore e l’estremo gesto dell’infanticidio lucido e cosciente. L’inizio dello spettacolo è generato dalla fine di uno che, poc’anzi, è terminato.

Location dello spettacolo: Tempio di Nettuno – Area Archeologica di Paestum

Durata: 1 h 30 min circa

Prenotazione obbligatoria – Evento a pagamento

Biglietti acquistabili anche con Carta del Docente

Lo spettacolo prevede delle sedute (posto unico)

Apertura cancelli (varco tempio di Nettuno – area pedonale) alle ore 21.15

➔ Evento facebook: https://www.facebook.com/events/612405125248325

Per info, biglietti e prenotazioni: 333 76 50 338 (whatsapp)