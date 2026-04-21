A Pompei focus sull’inclusione con Parvula Domus e Il Tulipano

Nei giorni scorsi a Pompei una giornata dedicata all’inclusione sociale e alla condivisione, promossa dalla cooperativa Il Tulipano che ha accolto i ragazzi dell’associazione Capri senza barriere presso la fattoria sociale Parvula Domus, all’interno del Parco Archeologico di Pompei.

Nel corso della mattinata i giovani partecipanti hanno preso parte alle attività di orticoltura sociale della fattoria, condividendo esperienze legate alla sostenibilità, all’educazione e alla valorizzazione delle capacità individuali. All’iniziativa hanno preso parte anche i rappresentanti dell’associazione caprese accompagnati dal sindaco di Capri, Paolo Falco.

La giornata è poi proseguita nella Pompei moderna con un laboratorio dedicato alla preparazione della pizza presso Mercato Pompeiano. L’attività ha rappresentato la conclusione di un percorso formativo di circa due mesi che ha coinvolto tre ragazzi della cooperativa Il Tulipano nell’avvicinamento al mondo degli impasti e della ristorazione.

Momento centrale dell’incontro è stata la presentazione dell’inno ufficiale della Parvula Domus realizzato dai Soul Food Vocalist insieme ai ragazzi della cooperativa. Il brano, dedicato ai valori della partecipazione e dell’inclusione, è stato successivamente prodotto in studio diventando simbolo del percorso condiviso.

La giornata si è conclusa con la consegna dei fondi raccolti durante il concerto solidale di gennaio, primo appuntamento della tournée 2026 dei Soul Food Vocalist, realizzato in collaborazione con l’associazione Le Muse. Un gesto che rafforza la rete di collaborazione tra realtà del territorio e conferma Parvula Domus come spazio di riferimento culturale e sociale per la comunità.