A Napoli stimate 20 milioni presenze entro fine anno

02 Settembre 2025, 11:45

Per la fine dell’anno si stima che Napoli registrerà 20 milioni di presenze turistiche. A fornire il dato è stato l’assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, a margine della firma del protocollo tra l’amministrazione comunale e la Camera di commercio per le luminarie natalizie.

“Questo è stato un ulteriore anno record – ha affermato Armato – a maggio avevamo già registrato 10 milioni di visitatori, ad agosto, periodo di bassa stagione per una grande città, abbiamo avuto 1,5 milioni di visitatori, a luglio 1,8. Abbiamo presenze da tutta Europa, dall’Italia, con particolare riferimento da Lombardia e Lazio, e per la prima volta significative presenze dall’Asia e in modo particolare da Cina, Hong Kong e India”.

Armato ha sottolineato che i visitatori, così come i napoletani, nel corso di questa estate hanno potuto usufruire di una fitta programmazione di eventi, ma anche del mare cittadino grazie ai lidi pubblici.

magna greciaNapoliteresa armato presenzeturisti Territori
