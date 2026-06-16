Turismo accessibile, al via il progetto ‘Mare e Monti’

Promuovere un turismo sempre più inclusivo e accessibile. Con questo obiettivo è stato presentato a Napoli il progetto ‘Mare e Monti’, realizzato dalla cooperativa sociale Cosy For You con il sostegno della Fondazione Con il Sud e il supporto della Regione Campania.

L’iniziativa prevede la creazione di percorsi turistici senza barriere dedicati alle persone con disabilità e bisogni speciali. Sono già disponibili quattro itinerari tra Sannio, Irpinia, Napoli e Monti Lattari, mentre altri sei saranno sviluppati entro la primavera 2027 nelle aree del Salernitano, dei Campi Flegrei e del Casertano.

L’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Maraio, ha sottolineato che l’accessibilità diventerà un elemento centrale nelle future politiche e nei bandi regionali dedicati al settore turistico, premiando i progetti capaci di garantire la piena fruibilità di itinerari, strutture e servizi.

Oltre alla valorizzazione dell’offerta turistica, il progetto punta anche all’inclusione lavorativa attraverso un percorso formativo riservato alle categorie protette e finanziamenti per l’inserimento professionale nel comparto del turismo accessibile.

Secondo i dati Isnart-Unioncamere, il turismo accessibile in Campania genera un impatto economico diretto di circa 330 milioni di euro l’anno, con potenzialità di crescita fino a oltre 580 milioni di euro. La regione accoglie ogni anno più di 400 mila turisti con disabilità o esigenze speciali, un segmento che registra una spesa media superiore rispetto a quella del turista tradizionale.

Tra i primi itinerari attivati figurano percorsi naturalistici e culturali nel Sannio e in Irpinia, un tour urbano accessibile a Napoli e un itinerario dedicato ai crocieristi che collega il porto di Napoli ai borghi del Parco dei Monti Lattari.