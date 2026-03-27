Arriva il treno Riccione Music City: collegamenti con principali hub

Punta sulla vocazione musicale e di intrattenimento il secondo treno brandizzato della Perla verde della riviera romagnola: è stato presentato alla stazione di Bologna il treno Riccione Music City, convoglio a due piani con esterni personalizzati, che punta a valorizzare turismo e mobilità sostenibile. In funzione da domani e per due anni, il treno collegherà hub primari come Milano Centrale, Bologna, Parma, Ancona e Pescara. Durante la stagione estiva, l’operatività sarà estesa anche alle linee da Torino e Venezia.

L’iniziativa si inserisce nel solco del progetto Riccione in treno, nato dalla sinergia tra Federalberghi, Comune e vettori ferroviari. Il convoglio è uno dei nuovi treni a doppio piano della flotta regionale di Trenitalia Tper. Con oltre 600 posti a sedere, il mezzo garantisce standard elevati di comfort e accessibilità, distinguendosi per le sue prestazioni ecologiche: una riduzione dei consumi energetici del 30% rispetto ai modelli precedenti e una riciclabilità dei materiali che raggiunge il 97%. Il progetto grafico è frutto della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, Siae e i principali player del settore – Cocoricò, Samsara Beach e Space Riccione.