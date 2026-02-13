Record di visitatori al Castello di Gorizia grazie a Go! 2025

Boom di visitatori al Castello di Gorizia nell’anno di Go! 2025: complessivamente superati i 67mila ingressi, più che raddoppiati rispetto al 2024, con un’impennata di turisti dal Nord Italia e quadruplicati dall’Austria. Il maniero conferma il suo ruolo da protagonista nella Capitale europea della cultura, grazie agli arredi storici, alle dotazioni multimediali immersive e ai panorami mozzafiato. Tra le novità più apprezzate il video mapping nella Corte dei Lanzi, con proiezioni gratuite che hanno animato le serate tra fine dicembre e gennaio.

“Il Castello ha ottenuto risultati straordinari e continueremo a crescere”, ha dichiarato il sindaco Rodolfo Ziberna, mentre gli assessori Cagliari, Oreti e Artico hanno sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e delle iniziative culturali per attrarre sempre più visitatori.

Proseguono, inoltre, i lavori di valorizzazione, messa in sicurezza e restauro del monumento, cofinanziati dalla Regione per quasi 2,5 milioni di euro, senza interrompere le visite.