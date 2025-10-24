Il FVG continua la sua promozione in Nord America

“Continua il nostro impegno per avvicinare il mercato turistico del Nord America, che dal post pandemia ha registrato un aumento dei visitatori in Friuli Venezia Giulia del 19%. Fino al 24 ottobre la Regione, con PromoTurismoFvg e otto operatori turistici del territorio, sarà presente a New York e a Toronto per partecipare a due workshop dedicati ai buyer, proseguendo così l’impegno nella promozione internazionale”. Lo rende noto l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini.

A New York – informa una nota – PromoTurismoFvg e gli operatori hanno partecipato all’Itw – Italian travel workshop, incontrando una settantina di buyer americani, cui è seguita una presentazione dell’offerta turistica regionale e la promozione di vini locali. “Non si tratta di un’attività estemporanea, ma frutto di relazioni costruite nel tempo”, ha spiegato Bini.

Dopo la tappa a New York, la missione è proseguita in in Canada. “Si tratta – ha spiegato Bini – di un bacino particolarmente interessante, che si distingue per il pubblico di turisti esperti con una forte propensione ai viaggi internazionali e un particolare interesse per l’Italia”, “senza contare il profondo legame che unisce il Fvg alla comunità friulana di Toronto e dell’Ontario, la più numerosa del Nord America”.

PromoTurismoFvg e gli operatori hanno preso parte all’Italian workshop di Toronto come regione partner, con un programma di eventi che prevede – oltre agli incontri b2b con circa 70 rappresentanti canadesi – anche una presentazione del territorio, correlata da uno show cooking dello chef di origine friulana Gianni Ceschia.