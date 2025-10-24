Il FVG continua la sua promozione in Nord America

24 Ottobre 2025, 12:00

“Continua il nostro impegno per avvicinare il mercato turistico del Nord America, che dal post pandemia ha registrato un aumento dei visitatori in Friuli Venezia Giulia del 19%. Fino al 24 ottobre la Regione, con PromoTurismoFvg e otto operatori turistici del territorio, sarà presente a New York e a Toronto per partecipare a due workshop dedicati ai buyer, proseguendo così l’impegno nella promozione internazionale”. Lo rende noto l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini.

A New York – informa una nota – PromoTurismoFvg e gli operatori hanno partecipato all’Itw – Italian travel workshop, incontrando una settantina di buyer americani, cui è seguita una presentazione dell’offerta turistica regionale e la promozione di vini locali. “Non si tratta di un’attività estemporanea, ma frutto di relazioni costruite nel tempo”, ha spiegato Bini.

Dopo la tappa a New York, la missione è proseguita in in Canada. “Si tratta – ha spiegato Bini – di un bacino particolarmente interessante, che si distingue per il pubblico di turisti esperti con una forte propensione ai viaggi internazionali e un particolare interesse per l’Italia”, “senza contare il profondo legame che unisce il Fvg alla comunità friulana di Toronto e dell’Ontario, la più numerosa del Nord America”.

PromoTurismoFvg e gli operatori hanno preso parte all’Italian workshop di Toronto come regione partner, con un programma di eventi che prevede – oltre agli incontri b2b con circa 70 rappresentanti canadesi – anche una presentazione del territorio, correlata da uno show cooking dello chef di origine friulana Gianni Ceschia.

binifriuli venezia goiliaitwnord americaPromoTurismoFvg Territori
