Mazzi visita Pordenone in vista della Capitale Cultura 2027

07 Luglio 2026, 11:45

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Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, accompagnato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha visitato Pordenone e incontrato il sindaco Alessandro Basso e l’assessore alla Cultura, Alberto Parigi. L’incontro è stato dedicato alla presentazione della strategia che la città sta costruendo in vista della Capitale italiana della cultura 2027, appuntamento che Pordenone considera leva decisiva non solo per lo sviluppo culturale ma anche per quello turistico ed economico.

La visita, ha affermato Mazzi, “è stata l’occasione per fare il punto, in particolare, su quella che sarà la cerimonia di apertura e in generale sui principali eventi che potranno essere organizzati nel 2027. L’obiettivo è lavorare insieme all’amministrazione civica al fine di realizzare un qualcosa di speciale e indimenticabile. Il ministero del Turismo è a fianco di Pordenone in quello che è un percorso di crescita e sviluppo in grado di generare spinte economiche e sociali fungendo, soprattutto, da leva turistica per l’intero territorio”.

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