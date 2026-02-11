Mercure Roma Centro St. John nuova meta lusso nella Capitale

Il Mercure Roma Centro St. John è un nuovo punto di riferimento per chi desidera vivere la Capitale in modo autentico, pratico e contemporaneo. Situato nel Quartiere Esquilino, una delle aree più vivaci e stratificate della Capitale, l’hotel accoglie i viaggiatori in un contesto dove storia, multiculturalità e quotidianità urbana convivono in modo naturale.

La posizione è uno dei punti di forza della struttura: a pochi passi dal Colosseo, dal Circo Massimo e dalla stazione Termini, con la fermata della metropolitana Manzoni a breve distanza, l’hotel rappresenta una base ideale per muoversi agevolmente tra i luoghi simbolo di Roma e i quartieri più autentici, tra itinerari culturali, scorci meno noti e vita cittadina.

Gli interni del Mercure Roma Centro St. John sono caratterizzati da uno stile contemporaneo e distintivo, con colori decisi, elementi grafici e dettagli che contribuiscono a creare un ambiente caldo e dinamico. Le aree comuni e le camere sono progettate per offrire funzionalità e comfort, in un equilibrio che rispecchia l’approccio Mercure: internazionale, ma profondamente legato al contesto locale.

La struttura dispone di 84 camere non fumatori, distribuite su cinque piani, concepite per rispondere alle esigenze sia dei viaggiatori leisure sia di chi si sposta per lavoro. Tutte le camere sono dotate di Wi-Fi, TV a schermo piatto, minibar, cassaforte e bollitore, e sono caratterizzate da pavimenti in parquet. Sono inoltre disponibili camere familiari e comunicanti, ideali per chi viaggia in gruppo o con bambini.

Completano l’offerta colazione a buffet, un bar, due sale riunioni per meeting ed eventi e un servizio di reception attivo 24 ore su 24, con la possibilità di richiedere amenities su richiesta.

Attualmente, prosegue il percorso di valorizzazione della struttura, con interventi di rinnovamento su alcuni piani in fase di completamento entro la fine di giugno.

Parte del portfolio Mercure Hotels & Resorts, brand midscale di Accor ispirato a Mercurio, dio dei viaggiatori, il Mercure Roma Centro St. John interpreta la filosofia del marchio: offrire hotel che non siano semplici luoghi di soggiorno, ma vere e proprie porte d’accesso alla destinazione.

Con questa recente apertura, Accor rafforza la propria presenza a Roma, confermando l’impegno nel proporre un’ospitalità capace di coniugare qualità internazionale, identità locale e uno stile pensato per i viaggiatori di oggi. Gli hotel Accor in Italia e nel mondo fanno parte di ALL Accor, il pluripremiato programma fedeltà che offre accesso a un’ampia gamma di vantaggi, servizi ed esperienze esclusive.