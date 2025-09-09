Civita Bagnoregio, mostra celebra i 60 anni dell’iconico ponte

Al via a Bagnoregio, in provincia di Viterbo, la mostra ‘Il Ponte di Civita: 60 anni di un’icona’. L’esposizione, voluta dal Comune di Bagnoregio, realizzata da Casa Civita S.r.l. e ospitata all’interno di Palazzo Alemanni, racconta la storia del ponte, inteso come simbolo della tenacia di una comunità, quella civitonica, dell’abilità e della perseveranza di un grande intellettuale del Novecento, Bonaventura Tecchi, e del genio tecnico italiano.

La mostra, che sarà inaugurata il 12 settembre alle 16, nasce da un’ampia e preziosa raccolta di documentazione storica, archivistica, iconografica e fotografica realizzata dal geologo Claudio Margottini. Una lunga carriera come esperto Unesco, docente universitario in Italia e Cina, membro del Servizio Geologico d’Italia, fino al prestigioso incarico di Addetto Scientifico presso l’Ambasciata d’Italia in Egitto. In qualità di curatore, il professor Margottini ha reso disponibile non solo il proprio patrimonio di conoscenze scientifiche, ma anche i frutti di un lavoro di ricerca e di collezione di materiali protrattosi per quasi cinquant’anni.

“A 60 anni dal momento in cui questo nostro ponte ha cambiato il modo di accedere a Civita abbiamo deciso di restituirgli qualcosa – ha spiegato il sindaco Luca Profili – Vogliamo ringraziarlo per il suo buon servizio. Milioni di persone lo hanno attraversato e la cosa ha dell’incredibile, se pensiamo che porta a un borgo minuscolo, con una decina scarsa di abitanti”.

Oggi il ponte di Civita di Bagnoregio permette ogni anno a milioni di turisti di visitare uno dei borghi più conosciuti e apprezzati al mondo.