easyJet lancia primo collegamento diretto tra Roma e la Scozia

easyJet annuncia l’apertura di una nuova rotta internazionale che collegherà Roma Fiumicino a Glasgow, in vendita da oggi per volare a partire dal 2 febbraio 2026 con tre frequenze settimanali nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Il nuovo collegamento sarà operativo tutto l’anno e rappresenta la prima opzione diretta tra la Capitale e la Scozia, offrendo così ai viaggiatori italiani la possibilità di esplorare una delle regioni più affascinanti del Regno Unito, ricca di storia, cultura e paesaggi naturali unici.

In aggiunta, easyJet rafforza la propria presenza anche sulla rotta Roma Fiumicino – Bordeaux nella stagione Winter 2025. I voli settimanali aumentano fino a sei, garantendo ancora più flessibilità per chi desidera scoprire la vivace città francese e la regione vinicola circostante.

I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile.