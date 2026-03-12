SriLankan Airlines organizza volo speciale per rientro italiani
12 Marzo 2026, 12:30
SriLankan Airlines ha operato nei giorni scorsi un volo speciale diretto da Colombo a Roma Fiumicino per consentire il rientro di parte dei passeggeri rimasti bloccati in Sri Lanka a causa delle recenti interruzioni dei collegamenti aerei internazionali dovute alla situazione geopolitica in Medio Oriente.
Il volo speciale UL1213, operato con Airbus A330-300, è partito dall’aeroporto internazionale Bandaranaike di Colombo ed è atterrato all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, offrendo una soluzione di rientro per i viaggiatori impossibilitati a proseguire il proprio itinerario attraverso alcuni dei principali hub del Golfo, temporaneamente interessati da limitazioni operative.
L’operazione conferma il ruolo della compagnia di bandiera dello Sri Lanka nel garantire supporto ai passeggeri e continuità nei collegamenti anche in situazioni straordinarie, assicurando al tempo stesso elevati standard operativi e di sicurezza.
“Siamo orgogliosi di aver contribuito a facilitare il rientro di numerosi passeggeri verso l’Italia in un momento complesso per il traffico aereo internazionale”, ha detto Claudio Novembrini, Commercial & Partnership Director di Distal GSA Italia, rappresentante della compagnia nel mercato italiano.
“Questa operazione dimostra la capacità di SriLankan Airlines di rispondere rapidamente alle esigenze dei viaggiatori e conferma l’importanza strategica del mercato italiano per la compagnia. Auspichiamo che, nel prossimo futuro, possano crearsi le condizioni per una ripresa dei collegamenti diretti tra l’Italia e lo Sri Lanka”.