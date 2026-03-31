Volotea potenzia su Roma e lancia due nuove rotte

Volotea rafforza la propria presenza a Roma Fiumicino annunciando un potenziamento del network internazionale: da un lato, il debutto del collegamento verso Oviedo, in Spagna, inaugurato con il decollo del primo volo; dall’altro, l’annuncio della nuova rotta per Limoges, in Francia, disponibile a partire dal prossimo 23 maggio. Un network che conferma la strategia di Volotea di puntare su collegamenti diretti tra città di medie dimensioni e grandi capitali europee, rispondendo alla crescente domanda di viaggi leisure e short break, contribuendo al tempo stesso a rafforzare i flussi turistici internazionali verso Roma.

Per il 2026, sono 8 le destinazioni internazionali disponibili con Volotea da Roma Fiumicino: 6 in Francia (Bordeaux, Brest, Limoges-novità 2026, Lourdes, Nantes e Strasburgo), e 2 in Spagna (Bilbao e Oviedo – novità 2026).

Il primo volo diretto a Oviedo, cuore delle Asturie, è operato con tre frequenze settimanali – ogni martedì, giovedì e sabato – per un’offerta complessiva di oltre 32.000 posti. Questa nuova rotta consente ai passeggeri italiani di raggiungere facilmente una delle regioni più autentiche e affascinanti della Penisola Iberica, famosa per i suoi paesaggi naturali, la costa frastagliata affacciata sull’Atlantico e una tradizione gastronomica d’eccellenza.

Per il 2026 Volotea ha lanciato, inoltre, il nuovo collegamento verso Limoges, operativo dal 23 maggio con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato, e un’offerta complessiva di oltre 14.000 posti. I biglietti sono già in vendita. La nuova rotta rafforza ulteriormente il network verso la Francia, uno dei mercati chiave per il turismo internazionale verso Roma.

“Con l’avvio del collegamento per Oviedo e l’annuncio della nuova rotta per Limoges, rafforziamo ulteriormente la nostra presenza a Roma Fiumicino – ha detto Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea – Da un lato, ampliamo le opportunità di viaggio per i passeggeri romani verso destinazioni autentiche, ancora da scoprire; dall’altro, continuiamo a investire sui flussi turistici incoming, facilitando l’arrivo di visitatori internazionali nella Capitale. Queste nuove rotte si inseriscono perfettamente nella nostra strategia di collegare città di medie dimensioni con grandi destinazioni europee, rispondendo alla crescente domanda di viaggi leisure e short break”.

“L’ampliamento dei collegamenti internazionali da parte di Volotea, con il debutto della rotta per Oviedo e il nuovo collegamento per Limoges a partire da maggio, evidenzia il dinamismo della domanda verso la Capitale – ha commentato Federico Scriboni, Aviation Business Development Director Aeroporti di Roma – Le nuove rotte rafforzano l’offerta verso Spagna e Francia, rispettivamente primo e secondo mercato internazionale per Fiumicino, ampliando ulteriormente le opportunità di viaggio e contribuendo a sostenere i flussi turistici da e verso Roma”.