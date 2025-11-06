Bankitalia, boom turismo a Roma ma la spesa giornaliera cala

Secondo il report della Banca d’Italia sui flussi legati all’anno del Giubileo in corso nella Capitale, la crescita inarrestabile partita nel post-Covid ha messo a segno nei primi sei mesi dell’anno un +38,8% di arrivi dall’estero e del 25,7% della spesa.

Complessivamente negli 8 mesi del 2025 si sono toccate 25 milioni di presenze, due terzi delle quali straniere. Tuttavia la spesa giornaliera di questi turisti è diminuita del 10% evidenziando quindi un diverso comportamento e capacità delle presenze.

A fronte di questa crescita degli arrivi il settore alberghiero ne ha intercettato solo una parte con un aumento del 2,5% nel periodo gennaio-agosto con un aumento specie per gli hotel di fascia alta, mentre quelli dalle tre stelle in giù hanno mostrato un andamento meno brillante, forse per la concorrenza di B&B e altre strutture che però non vengono censite dai dati a disposizione ora di Bankitalia.