MagicLand spinge sul pet-friendly e ospita 6° Pet Camper Tour

MagicLand, parco divertimenti del Centro-Sud Italia situato a Valmontone, amplia la propria programmazione stagionale ospitando, il 4 e 5 luglio 2026, una delle tappe della sesta edizione del Pet Camper Tour. La campagna itinerante, promossa dall’Associazione Pet Carpet e patrocinata da Fnovi e Anas (Gruppo FS) in collaborazione con le Forze dell’Ordine, si focalizza sulla sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali e sulla sostenibilità ambientale, intercettando i flussi di visitatori previsti per i primi weekend della stagione estiva.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia pianificazione industriale volta a strutturare servizi dedicati ai possessori di animali domestici, un bacino di domanda in costante crescita nel mercato del leisure nazionale. MagicLand ha recentemente potenziato questo asset strategico con l’inaugurazione, lo scorso aprile, di Dogland – Anas, una delle prime aree cani ludico-ricreative inserite all’interno di un parco divertimenti su scala europea. L’integrazione del Pet Camper Tour nel palinsesto delle attività del fine settimana punta a generare un valore aggiunto per l’esperienza dei visitatori, abbinando l’offerta di intrattenimento tradizionale a laboratori educativi e percorsi esperienziali incentrati sulla sicurezza negli spostamenti e sul benessere animale.

Il presidio di questi segmenti di nicchia affianca il piano di investimenti infrastrutturali che la dirigenza del parco sta portando avanti per incrementare la capacità attrattiva del polo d’intrattenimento romano. Oltre alle quaranta attrazioni già operative, la stagione 2026 prevede il potenziamento dell’area acquatica MagicSplash con l’apertura di una nuova torre di scivoli alta quindici metri, una strategia di sviluppo a lungo termine che troverà ulteriore compimento nel 2027 con il debutto di una nuova montagna russa interamente in legno destinata a ridefinire gli standard competitivi nel panorama dei parchi divertimento italiani.