Ponte 1° maggio, a MagicLand 3 giorni di eventi, attrazioni e novità

MagicLand celebra il suo 15° anniversario con un lungo weekend – dal 1° al 3 maggio – pensato per offrire un’esperienza completa e coinvolgente per famiglie, ragazzi e giovani.

Il Parco si distingue per un’offerta che unisce adrenalina e intrattenimento, con attrazioni che rappresentano veri punti di riferimento a livello nazionale ed europeo: Shock, l’X-Car Coaster lanciato più alto e veloce d’Europa; Mystika, la torre di caduta più alta d’Italia; Wild Rodeo, attrazione senza equivalenti in Italia; e Cagliostro, l’unico indoor spinning coaster in Italia.

A rendere l’esperienza uunica contribuiscono attrazioni uniche al mondo come Magic Winx, dark ride interamente dedicato alle celebri fatine, e Huntik 5D, esperienza immersiva ispirata alla celebre serie animata, insieme a Cosmo Academy, il planetario con cupola a 360° più grande d’Europa.

L’esperienza si sviluppa attraverso grandi aree tematiche pensate per tutte le età, come ad esempio: Tonga, oltre 30.000 mq con 16 attrazioni dedicate ai bambini dai 3 ai 10 anni; Old West, per gli amanti delle atmosfere del passato; e la zona dedicata al brivido con Horror House, con attori dal vivo.

In occasione del ponte del 1° maggio, dal 1° al 3 maggio, l’esperienza si arricchisce con l’evento Skifidol Italian Brainrot™ Days, con un programma diffuso tra live show, meet & greet e photo opportunity. I visitatori potranno incontrare dal vivo personaggi amatissimi come Mateo, Six Seven, Mucca Mokka Ravanello e Trippi Troppi.

Per celebrare i 15 anni di MagicLand, sarà inoltre distribuita gratuitamente una card promo esclusiva in edizione limitata, disponibile fino a esaurimento.

Durante tutte le giornate, il Parco sarà animato da un clima di festa continuo, con intrattenimento lungo le queue line delle attrazioni più iconiche con musica DJ set, per rendere ogni momento parte integrante dell’esperienza.

Tra le novità del 2026, MagicLand diventa ancora più inclusivo: da quest’anno è possibile vivere la giornata al Parco insieme al proprio cane, grazie a DogLand – ANAS, una delle prime aree cani ludico-ricreative all’interno di un parco divertimenti in Europa.

Il ponte del 1° maggio si conferma così un appuntamento ideale per una gita fuori porta tra emozioni, socialità e intrattenimento, in un Parco che da 15 anni continua a evolversi e rinnovarsi.