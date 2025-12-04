Rilancio monte Terminillo, 2,5 mln da ministero Turismo

Una serie di progetti, dedicati alla manutenzione straordinaria e al rilancio della stazione sciistica del Monte Terminillo, in provincia di Rieti, sono stati accolti nell’ambito dell’Avviso pubblico per impianti di risalita 2024 del ministero del Turismo, dedicato al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici.

In particolare, hanno annunciato il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e il presidente della municipalizzata Asm Vincenzo Regnini, “sono stati finanziati lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di innevamento programmato del Terminillo con 2.111.000 euro e la fornitura di Snowfarm per l’innevamento artificiale con 300.000 euro”.

Dal Comune di Rieti fanno sapere che sono stati inseriti in graduatoria “in utile posizione”, anche se non ancora finanziati dallo stesso ministero, altri due progetti che prevedono la realizzazione del nuovo tappeto di risalita Togo, per 443.000 euro, l’ammodernamento della seggiovia quadriposto e l’acquisto di una pista sintetica per ulteriori 579.000 euro.