Big Bus Tours e Touristation potenziano la mobilità a Roma

Touristation, reduce dalla recente acquisizione da parte del gruppo Big Bus Tour, conquista un importante traguardo ricevendo l’Alta Onorificenza di Bilancio del Premio Industria Felix, riconoscimento attribuito alle aziende che si distinguono per performance gestionali, solidità e affidabilità finanziaria.

L’onorificenza arriva al termine di un’ampia indagine nazionale condotta da Industria Felix Magazine, basata sull’analisi dei bilanci del ciclo fiscale 2023 – un approfondimento che IFM è tra i primi a realizzare in Italia. I risultati dell’inchiesta sono stati presentati giovedì 11 dicembre a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, in occasione del 67° evento Industria Felix, sesta edizione nazionale de “L’Italia che compete”.

Durante l’evento sono state premiate le 124 aziende più competitive d’Italia, realtà che si distinguono per

performance gestionali, solidità e affidabilità finanziaria. In questo contesto, il riconoscimento attribuito a Touristation conferma il valore dell’azienda e la sua capacità di competere ai massimi livelli nel settore turistico nazionale.

È in questo contesto che si inserisce la lungimirante acquisizione da parte di Big Bus Tours, leader mondiale nei tour panoramici hop-on hop-off, che lo scorso settembre ha scelto di integrare il know-how e la solidità di Touristation nel proprio ecosistema globale attraverso un’operazione strategica di consolidamento. Con questa operazione sta nascendo a Roma un modello inedito di fruizione turistica: un hub integrato di servizi per la mobilità e l’esplorazione della città, promosso con lo slogan ‘Roma come non l’avete mai vista’.

L’unione tra i pullman scoperti di Big Bus Tours e l’ampio portfolio di servizi Touristation – che include visite guidate, accessi prioritari ai monumenti, tecnologie immersive, esperienze gastronomiche e assistenza dedicata – dà vita a un’offerta coordinata e fluida, capace di semplificare e arricchire la visita della capitale.

“Unendo le nostre forze siamo in grado di offrire ai visitatori un’esperienza ancora più ricca e autentica nella capitale italiana. Il team di Touristation ha un’esperienza straordinaria e una conoscenza profonda delle esigenze dei viaggiatori di oggi. Questa partnership ci permette di ampliare e completare la nostra offerta con servizi premium”, ha detto Pat Waterman, presidente del CdA di Big Bus Group.



“Si tratta di una vera novità nel business model tradizionale del nostro comparto: non ci limitiamo più al

servizio hop-on-hop-off, ma offriamo un ecosistema completo di esperienze turistiche, costruendo l’intero viaggio del cliente a Roma”, ha aggiunto Gianluca Ponzio, General Manager di Big Bus Tours Roma.

“Questa sinergia ci permette di arricchire le nostre proposte, mantenendo la qualità e la personalizzazione

che ci contraddistinguono. Grazie al network globale, possiamo garantire ai nostri clienti un’ampia gamma di servizi”, ha commentato Raffaella Scarano, General Manager di Touristation.

Grazie alla nuova piattaforma integrata, i visitatori possono combinare in tempo reale un tour panoramico

Big Bus con i servizi Touristation, prenotando visite guidate e altre esperienze esclusive in modo semplice e coordinato, ottimizzando l’intero soggiorno nella capitale. L’accordo, finalizzato nei mesi scorsi e ora

pienamente operativo, non rappresenta solo un’acquisizione, ma un format innovativo osservato con

interesse internazionale, poiché offre in un’unica soluzione modalità ottimali di visita e mobilità per famiglie, coppie, gruppi e viaggiatori business.