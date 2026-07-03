Aeroporti Genova, riunione nuovo CdA e +10,4% nel I semestre

Si è riunito il primo CdA della nuova governance di Aeroporto di Genova S.p.A. Sotto la guida del neoeletto presidente Matteo Paroli, il CdA ha definito l’assetto operativo conferendo ufficialmente le deleghe gestionali al DG Francesco D’Amico, approvando le deliberazioni sul funzionamento degli organi societari e la rimodulazione dei compensi, comparto in cui si registra la rinuncia formale ai propri emolumenti da parte dello stesso Presidente Paroli.

Sotto il profilo dei dati industriali e dell’andamento dei flussi turistici e commerciali, la seduta ha analizzato le metriche del traffico aereo relativo al primo semestre 2026, che evidenzia un incremento dei passeggeri pari al +10,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A trainare la performance dello scalo ligure è stato in particolare il mese di giugno, che ha fatto registrare un picco di crescita dei voli del 17%. Sul piano dello sviluppo societario nel medio termine, l’agenda del management si concentrerà sui dossier strategici per la valorizzazione dello scalo in un’ottica di espansione commerciale e di apertura della compagine azionaria a un socio privato industriale e a nuovi soggetti pubblici espressione del territorio. Nell’immediato è inoltre in calendario un tavolo di confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori aeroportuali per concertare le tappe dello sviluppo operativo.

d“Quella di oggi è stata una seduta dedicata all’avvio operativo della nuova governance. Il Consiglio ha iniziato il proprio lavoro affrontando i principali adempimenti istituzionali e i primi temi di gestione della società. Ci attende un percorso che richiederà impegno, capacità di ascolto e condivisione degli obiettivi, nella consapevolezza del valore che l’Aeroporto di Genova rappresenta per la mobilità, l’economia e lo sviluppo del nostro territorio. I dati presentati oggi nel CdA sono confortanti in tal senso, presentando una crescita dei voli nel solo mese di giugno del 17%”, ha detto il presidente Matteo Paroli.