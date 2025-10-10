Liguria e Piemonte insieme per lo sviluppo turistico

Le Regioni Liguria e Piemonte hanno siglato un accordo di collaborazione per “avviare una strategia condivisa di valorizzazione turistica dei territori regionali”. A sottoscrivere il documento sono stati l’assessore al Turismo e al Marketing territoriale della Regione Liguria Luca Lombardi e l’assessore al Turismo della Regione Piemonte Paolo Bongioanni.

L’idea di stabilire una forma organica di collaborazione fra le due Regioni turistiche aveva preso forma a metà agosto in un incontro fra gli assessori delle due Regioni a Sanremo ed era stata ulteriormente sviluppata in occasione della rassegna ‘Cheese’ a Bra (Cuneo) con l’annuncio del protocollo.

Con l’intesa Liguria e Piemonte scelgono di unire le forze per promuovere il turismo come motore di sviluppo sostenibile e competitivo, creando un sistema integrato capace di valorizzare le eccellenze dei due territori. Un accordo rafforzato anche dal sostegno espresso ieri dal ministro del Turismo Daniela Santanchè durante l’inaugurazione della manifestazione presso lo stand della Regione Piemonte.

L’obiettivo comune è valorizzare la continuità territoriale e la complementarità dell’offerta tra mare e montagna, creando un sistema turistico integrato di qualità, capace di sviluppare progetti integrati e in prospettiva veri e propri prodotti turistici capaci di valorizzare le eccellenze dei due territori ed essere così ancora più competitivi sui mercati nazionali e internazionali.

“La firma segna un passo importante verso una collaborazione strutturale con il Piemonte nel settore del turismo – commenta Lombardi – La nostra Regione può già contare su oltre 4mila chilometri di percorsi dedicati all’outdoor, dall’escursionismo al cicloturismo, che diventano ancora più attrattivi se messi in rete con quelli piemontesi”.

“È un accordo che definirei storico – dichiara Bongioanni – perché mette insieme l’offerta turistica del Piemonte e quella della Liguria attraverso il turismo all’aperto, e in particolare quello delle ciclovie. Piemonte e Liguria sono unite da una storia antica rappresentata dalle ‘vie del sale’: le antiche strade su cui si saliva dalla Riviera e si scendeva dalle montagne incontrandosi. Il Piemonte portava il grano, la Liguria portava l’olio, il sale e le acciughe, ingrediente base di tanti piatti simbolo della cucina piemontese. Quelle antiche vie oggi sono percorsi turistici straordinari”.