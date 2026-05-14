‘Itinerari d’autore’, tre nuovi viaggi a bordo di treni storici

Un viaggio da Torino a Ventimiglia attraverso le Alpi Marittime tra paesaggi mozzafiato e due itinerari da Milano e Torino alla scoperta del Piemonte e dei suoi vini: sono i tre ‘Itinerari d’Autore’ proposti da FS Treni Turistici Italiani e Fondazione FS; tre viaggi a bordo di treni storici che raccontano l’Italia attraverso il ritmo lento della scoperta, la bellezza del paesaggio e la valorizzazione dei territori, dalle Alpi al Mediterraneo fino alle colline piemontesi Patrimonio Unesco.

Dopo il successo dell’estate scorsa, i treni storici tornano a percorrere la celebre Ferrovia delle Meraviglie, un itinerario panoramico che collega il Piemonte alla costa Ligure attraverso la Val Roya e il Parco del Mercosur, con le carrozze Centoporte degli anni 20′. E’ un viaggio nel tempo, dove il percorso diventa parte centrale della destinazione, ed è accompagnato da esperienze enogastronomiche a bordo con degustazioni di vini italiani e francesi che raccontano i territori attraversati. Il treno partirà tutte le domeniche dal 5 luglio al 6 settembre, a eccezione del 25 luglio, 8 e 22 agosto con circolazioni programmate il sabato; la partenza è da Torino con fermate intermedie a Cuneo, Limone, Tende, Breil-sur-Roya, Ventimiglia, Sanremo e Imperia.

Arricchiscono l’offerta di treni storici in Piemonte due itinerari che valorizzano la tradizione vitivinicola nei territori Unesco delle Langhe: tutte le domeniche dall’11 ottobre al 27 dicembre sarà possibile vivere un’esperienza di viaggio unica a bordo delle celebri carrozze Gran Confort con partenza da Milano e arrivo ad Alba e alla sua celebre Fiera del Tartufo. Si sale a bordo di storiche vetture, che hanno rappresentato i grandi collegamenti internazionali degli anni 70′, caratterizzate da ampie sedute in velluto blu e da un’atmosfera ovattata, con servizio catering dedicato alla territorialità e alla valorizzazione del patrimonio culinario del territorio che attraversano. Tutte le domeniche di novembre si potrà viaggiare tra Torino e Canelli, sulla Ferrovia delle Langhe, Roero e Monferrato, a bordo delle carrozze Centoporte per un’esperienza d’altri tempi che, nel suo viaggio inaugurale, avrà come protagonista una locomotiva a vapore. I biglietti sono acquistabili sul sito fstrenituristici.it, su tutti i canali di vendita Trenitalia, inclusi l’app Trenitalia, le biglietterie di stazione, i distributori self-service e le agenzie di viaggio.