MyLivignoPass, per soggiorni tra experience e territorio

Livigno rafforza MyLivignoPass, il sistema che rende il soggiorno più connesso, accessibile e ricco di experience.

Accanto ai servizi integrati e alla mobilità inclusa, MyLivignoPass si sviluppa come un ecosistema che mette al centro le experience: occasioni per entrare in contatto con le persone, le abitudini e i ritmi che rendono Livigno unica durante tutto l’anno. L’obiettivo è andare oltre il soggiorno tradizionale, offrendo agli ospiti la possibilità di vivere la destinazione dall’interno attraverso esperienze autentiche: camminate all’alba, attività nella natura e momenti dedicati ai sapori del territorio.

Una volta confermata la prenotazione presso una struttura aderente, l’ospite riceve un link dedicato per attivare MyLivignoPass prima dell’arrivo. Attraverso l’app può esplorare la destinazione, consultare le esperienze disponibili e organizzare il proprio soggiorno in modo semplice e personalizzato. È inoltre incluso il servizio di trasporto pubblico locale, per muoversi liberamente e vivere il territorio in modo sostenibile.

Da metà giugno a metà settembre, MyLivignoPass dà accesso a un programma di experience pensate come momenti di connessione autentica con il territorio, i suoi ritmi e le persone che lo abitano. Dalla ‘Sunrise Coffee’, un risveglio in quota davanti alle prime luci del giorno, all’Alpine Night Experience, tra natura e cielo stellato, fino alla Tasting Experience, un incontro diretto con sapori e tradizioni locali attraverso chi li custodisce ogni giorno.

MyLivignoPass propone inoltre tour panoramici, escursioni in e-bike con pranzo in malga e lezioni di tecnica enduro e downhill, pensati per gli amanti dello sport e dell’active lifestyle. Per le famiglie, invece, le experience diventano occasioni di scoperta e gioco. Con le attività di MyLivignoPass, bambini e ragazzi possono trasformarsi in piccoli detective della natura, imparando a riconoscere la flora e la fauna di Livigno, seguendo le tracce degli animali nel bosco e scoprendo la montagna tramite l’esplorazione diretta. Ad accompagnare queste attività sono figure profondamente radicate nel territorio: guide, accompagnatori ed esperti locali.

MyLivignoPass si estende anche a un palinsesto in continua evoluzione che integra wellness, sport, cultura e servizi del territorio: dalle attività di Aquagranda, alle proposte legate alle tradizioni locali, fino agli eventi e agli appuntamenti culturali.