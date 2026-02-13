Le Marche presentano le novità dell’Itinerario della Bellezza

In occasione della Bit di Milano, Confcommercio Marche Nord ha presentato la nuova edizione dell’Itinerario della Bellezza nelle Marche. Il team di Confcommercio ha illustrato l’ampia offerta, tra arte, cultura, esperienze outdoor, enogastronomia, ad operatori di tutto il mondo, agenzie di viaggio, tour operator e giornalisti. Per l’occasione ha anche realizzato un approfondimento sulla scoperta della Basilica attribuita a Vitruvio a Fano. Il progetto turistico, di promozione e valorizzazione del territorio, nato nel 2018 continua a crescere: con le 4 new entry che saranno ufficializzate nelle prossime settimane, saranno ben 32 i Comuni in rete.

Al talk “Itinerario della Bellezza: il turismo che viaggia in rete”, presso lo stand della Regione Marche, sono intervenuti con il presidente Angelo Serra e il direttore Agnese Trufelli, il sottosegretario alla presidenza della Regione Silvia Luconi, l’assessore regionale Francesco Baldelli, Antonio Recchi dell’agenzia di viaggi Criluma, il sindaco di Gabicce Mare Marila Girolomoni, di Pergola Diego Sabatucci, di Acqualagna Pier Luigi Grassi, il vicesindaco di Mondolfo Alice Andreoni, presente anche il consigliere regionale Nicola Barbieri. Presente anche la dirigente della Regione Marche Paola Marchegiani.

Accanto alla promozione editoriale e social, alla web app e alla Guida, l’Itinerario si rinnova ed evolve in tre step: creazione di pacchetti turistici dedicati, realizzati in collaborazione con Criluma, importante agenzia di viaggi che ha risposto alla manifestazione d’interesse; attivazione di un servizio di collegamento, attraverso Gam (Gruppo Albergatori Multiservizi) tra costa, entroterra e aeroporto delle Marche che consentirà ai turisti di vivere e conoscere a 360 gradi la regione; realizzazione pagina dedicata agli eventi di qualità dei singoli comuni per comunicare un calendario dettagliato, 12 mesi all’anno.

“In queste giornate di Bit – ha esordito Luconi – ho ribadito l’importanza di fare rete e questo progetto ormai da anni mette insieme tanti Comuni con ottimi risultati. E’ la strada giusta”.

Ha proseguito Baldelli: “Il turismo nelle Marche continua a crescere così come cresce questo progetto lungimirante che sa valorizzare e promuovere il patrimonio diffuso della nostra regione”.

Orgoglioso Serra: “Dal 2018 ad oggi siamo passati da 4 a 32 Comuni in rete: numeri importanti che dimostrano la validità di questo progetto che unisce costa ed entroterra. Da quest’anno collegheremo il mare ai borghi, e a loro volta con gli aeroporti, anche attraverso un servizio di navetta”.

Con entusiasmo ha approfondito diversi aspetti il direttore Trufelli: “L’Itinerario si evolve con l’obiettivo di far conoscere il territorio ma anche di sviluppare economia. La qualità come sempre caratterizzerà il nostro progetto che anche quest’anno ha attratto nuovi Comuni, a testimonianza di un percorso virtuoso. E il 2026 sarà caratterizzato da un fondamentale step: la creazione di pacchetti turistici dedicati, realizzati in collaborazione con Criluma. Questo permetterà di proporre esperienze autentiche e personalizzate che oggi il viaggiatore predilige, di trasformare la comunicazione in prodotto concreto, acquistabile, subito fruibile, capace di generare impatto economico per le imprese della filiera. Perché bisogna sapersi raccontare ma anche vendersi. Non solo, realizzeremo una pagina sia sui social che nella guida cartacea, dedicata agli eventi di qualità caratteristici dei Comuni, che contribuisca a far vivere ed animare il territorio tutto l’anno. L’Itinerario si propone come una DMO reale del territorio, capace di unire pubblico e privato, destinazione e promozione, pianificazione e sviluppo, per coordinare gli attori locali nel creare un’offerta turistica integrata”.

Ha concluso Recchi: “L’obiettivo è creare un tour operator collegato all’Itinerario che porti tanto utile sul territorio. Siamo già al lavoro per dare a questo progetto lungimirante un valore aggiunto e concreto”.