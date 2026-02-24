L’Itinerario della Bellezza continua il suo tour promozionale

L’Itinerario della Bellezza nelle Marche continua il suo tour tra le principali fiere turistiche d’Italia e d’Europa. Il progetto di promozione e valorizzazione turistica del territorio di Confcommercio Marche Nord, che nel 2026 mette in rete ben 32 Comuni marchigiani, dopo la Borsa Internazionale del Turismo di Milano e la Free di Monaco di Baviera, sarà di nuovo in Germania per poi fare tappa a Napoli.

Nei mesi scorsi Olanda e Francia, quindi alla Bit la presentazione delle importanti novità di quella che si propone come una DMO (Destination Management Organization) reale del territorio, capace di unire pubblico e privato, destinazione e promozione, pianificazione e sviluppo, per coordinare gli attori locali nel creare un’offerta turistica integrata.

Accanto alla promozione editoriale e social, alla web app e alla Guida, l’Itinerario si rinnova ed evolve in tre step: creazione di pacchetti turistici dedicati, realizzati in collaborazione con Criluma, importante agenzia di viaggi che ha risposto alla manifestazione d’interesse; attivazione di un servizio di collegamento, attraverso Gam (Gruppo Albergatori Multiservizi) tra costa, entroterra e aeroporto delle Marche che consentirà ai turisti di vivere e conoscere a 360 gradi la regione; realizzazione pagina dedicata agli eventi di qualità dei singoli comuni per comunicare un calendario dettagliato, 12 mesi all’anno.

Alla Free di Monaco, importante appuntamento internazionale per il turismo e il tempo libero, con il supporto di Regione Marche, ENIT e Istituto Italiano di Cultura, grazie ad Alberghi Consorziati Fano, partner fondamentale, l’Itinerario della Bellezza ha mostrato la sua variegata offerta di qualità ad una vasta platea di operatori e giornalisti. Nell’occasione, insieme al Comune di Fano, ampio risalto è stato dato al Carnevale storico della città.

“Stiamo riscontrando notevole interesse ovunque – sottolinea l’associazione di categoria – e si tratta di un interesse concreto da parte di agenzie di viaggio, tour operator e stampa specializzata. Sono settimane intense tra le novità 2026 dell’Itinerario, che si evolve con l’obiettivo di far conoscere il territorio ma anche di sviluppare economia. Dopo Monaco, saremo dal 3 al 5 marzo alla ITB di Berlino, tra le fiere leader a livello mondiale del settore turistico. Quindi dal 12 al 14 marzo torneremo in Italia, per la Borsa Mediterranea del Turismo. Si tratta della più importante fiera B2B del Mediterraneo, con tre giorni dedicati al futuro del turismo”.

Ma non finisce qui. L’11 marzo a Fano, infatti, è in programma un grande evento dedicato alla scoperta della Basilica di Vitruvio, del quale a breve verrà comunicato il programma dettagliato: “Una giornata dedicata a questa scoperta straordinaria – spiega Luciano Cecchini, Presidente Alberghi Consorziati, ideatore dell’evento – per parlare di turismo e dell’importanza di fare rete con tanti ospiti qualificati, durante la quale sarà possibile visitare gli scavi della Basilica e premieremo anche i nuovi Comuni che entrano a far parte del nostro Itinerario”.