Le Marche portano in Bit territorio, borghi ed esperienze

Le Marche si racconteranno alla BIT con una presenza coordinata da ATIM (Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche), che cura uno spazio espositivo completamente rinnovato. Lo stand istituzionale della Regione Marche è al Padiglione 11 e si estende su 480 mq rappresentando una vetrina strategica per la promozione del territorio, delle destinazioni e degli operatori turistici marchigiani. Una presenza che conferma la crescente centralità delle Marche nelle politiche turistiche nazionali e internazionali.

“La BIT rappresenta un’occasione strategica per rafforzare il posizionamento delle Marche nel panorama turistico nazionale e internazionale – dice il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – Con ATIM stiamo costruendo una promozione sempre più strutturata e integrata, capace di valorizzare l’identità profonda della nostra regione e la qualità dell’offerta in una terra da scoprire tutto l’anno. Le Marche possono contare su un patrimonio unico fatto di mare, natura, cultura, borghi storici ed eccellenze enogastronomiche che raccontano tradizioni autentiche e saperi antichi. La valorizzazione dell’entroterra e dei borghi, con attenzione anche per le aree colpite dal sisma, è per noi una priorità strategica: il turismo diventa leva di ripopolamento, rilancio economico e coesione sociale, creando nuove opportunità di lavoro e di impresa per i giovani, anche attraverso il legame con l’artigianato di qualità e le filiere locali”.

Il progetto espositivo, curato da ATIM, è articolato in diverse aree funzionali:

Area degustazione, novità di questa edizione, gestita da UNPLI Marche, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e delle tradizioni locali.

Area talk, cuore del palinsesto istituzionale con incontri, presentazioni e panel dedicati al turismo, alla cultura e allo sviluppo territoriale (martedì e mercoledì 10:30/17:30, giovedì 10:30/14:00).

Infopoint regionale, presidio informativo permanente per operatori, media e pubblico.

44 postazioni per operatori turistici marchigiani, già completamente assegnate, segnale concreto dell’interesse del sistema turistico regionale.

8 postazioni dedicate a più enti locali marchigiani che ne hanno fatto richiesta, che garantirà ampia rappresentanza territoriale.

Spazio speciale dedicato alle Grotte di Frasassi, uno dei principali attrattori turistici regionali.

Il programma degli incontri vedrà la partecipazione del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli nella giornata del 10 febbraio. Sia il 10 che l’11 e il 12 ci saranno anche assessori regionali, sindaci ed operatori del settore. I capoluoghi di provincia presenti alla BIT avranno, inoltre, uno spazio dedicato. Una particolare attenzione da parte di Regione Marche sarà per il panel che affronterà il tema della valorizzazione dei borghi e dei dieci anni dal sisma, con focus su ricostruzione e rilancio turistico delle aree coinvolte.