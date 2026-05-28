Si chiude la 13^ edizione di Tipicità in Blu Festival, la manifestazione che ha trasformato Ancona in laboratorio diffuso dedicato all’economia del mare, alla sostenibilità e alle culture adriatiche. Nel corso di un’intensa settimana, oltre trenta eventi hanno coinvolto istituzioni, imprese, università, associazioni e cittadini in confronto aperto sulle nuove traiettorie della blue economy.

Momento culminante dell’edizione 2026 il Forum “The Blue Way”, che ha chiuso il Festival ed ha delineato una visione condivisa su tematiche fondamentali quali acqua ed energia, anche con il contributo di Elena Grech, intervenuta in rappresentanza della Commissione Europea che ha patrocinato la manifestazione.

Tuttavia, il viaggio di Tipicità in Blu non si ferma qui. La rotta prosegue ora verso la Grecia con la Smart Cruise, esperienza ideata insieme ad Anek Lines Italia che vedrà imprenditori, decisori pubblici e privati, giornalisti ed esperti confrontarsi lungo lo scenario adriatico-ionico, elaborando idee e prospettive da sviluppare nelle prossime edizioni di Tipicità in Blu Festival.

“Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028 – afferma Angelo Serri, direttore di Tipicità – si conferma come baricentro ideale di traiettorie fondamentali per l’economia del mare e non solo. Infatti, secondo i dati dell’analisi congiunta di SRM e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale SRM, il porto di Ancona – prosegue Serri – è considerato un asset strategico dell’Adriatico centrale e lo scalo dorico è uno dei nodi chiave per i traffici ro-ro, passeggeri e collegamenti con i Balcani ed il Mediterraneo orientale, con forti potenzialità di sviluppo logistico e intermodale.”

“L’economia del mare vale 5,4 miliardi di euro – aggiunge Massimo Tombolini, dg di Banco Marchigiano nella veste di project partner – e le Marche sono nella top ten italiana per imprese e occupati nella blue economy. Ma non basta: o si investe per cambiare o si perdono posizioni. Fare sistema e avere coraggio sono le due facce della crescita.”

“L’ottima riuscita di Tipicità in Blu conferma quanto Ancona sappia esprimere una visione moderna e concreta della blue economy, valorizzando il suo storico rapporto con il mare, la cultura marinara, la sostenibilità e le eccellenze del territorio!” sottolinea Daniele Silvetti, Sindaco di Ancona, che aggiunge: “Questa manifestazione rappresenta perfettamente l’identità di una città proiettata verso il futuro e sempre più protagonista nel percorso che la porterà a essere Capitale Italiana della Cultura 2028. Gastronomia, turismo, impresa, ricerca e tradizioni si sono intrecciati in un programma di grande qualità, reso possibile anche grazie alla collaborazione di trenta partner pubblici e privati che hanno creduto nel progetto e contribuito alla sua crescita”.