Molise a Bitesp: come partecipare alla Borsa di Venezia

La Regione Molise partecipa alla Bitesp-Borsa internazionale del turismo esperienziale di Venezia, in programma il 25 e 26 novembre, e pubblica un avviso rivolto agli operatori turistici molisani per l’acquisizione di manifestazioni di interesse.

L’evento internazionale costituisce un’importante vetrina per il territorio offrendo la possibilità di definire nuove collaborazioni commerciali e favorendo l’incontro tra domanda e offerta. L’obiettivo è quello di promuovere il turismo esperienziale, culturale, enogastronomico, slow e outdoor.

“Un’occasione unica dalla quale trarre idee e spunti – afferma il consigliere regionale con delega al turismo e cultura, Fabio Cofelice – per poter proseguire anche dal Molise il percorso già tracciato con la ‘nostra’ Borsa del turismo esperienziale svoltasi il 19 e 20 giugno scorso. Questo è un segmento che si sposa appieno con le caratteristiche del nostro territorio per un tipo di vacanza che predilige la qualità delle esperienze”.

Gli operatori interessati a partecipare possono inviare la manifestazione di interesse facendo riferimento alla pagina web istituzionale della Regione Molise a questo link.