34 Comuni aderiscono a progetto Rotta dei Normanni

Trentaquattro Comuni del Molise aderiscono al progetto sulla ‘Rotta dei Normanni’ su cui è al lavoro l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, tra i partner di ‘Millenium’ le celebrazioni sulla nascita di Guglielmo il Conquistatore con capofila la Normandia e l’adesione di numerosi Paesi europei e 6 regioni del sud Italia tra cui il Molise. Un risultato che induce l’Aast Molise a coinvolgere sempre di più i paesi locali nelle iniziative dedicate all’Anno dei Normanni.

Con i numerosi amministratori che hanno accettato l’invito a partecipare alle iniziative, dislocati tra l’alto, il medio e basso Molise, l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo è impegnata ad individuare la ‘Via dei Castelli e delle Chiese’ da inserire nella ‘Rotta dei Normanni’. L’itinerario europeo comprende Irlanda, Gran Bretagna, Danimarca, Norvegia, Normandia, Fiandre, Isole del Canale e, in Italia, il Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia con l’obiettivo del riconoscimento del Consiglio d’Europa.

“Sin da subito abbiamo capito la rilevanza del progetto sui Normanni su cui è impegnata l’Aast – dice il presidente della Regione Molise Francesco Roberti – La realizzazione di un itinerario tra le realtà locali da inserire in una rotta che attraversa buona parte dell’Europa per arrivare in Sicilia non può che fare bene a questo territorio”.