Al via riprese di ‘Salute!’, nuovo film di Riccardo Milani

Prendono il via oggi da Venafro, in provincia di Isernia, le riprese del nuovo film di Riccardo Milani che sarà girato interamente in Molise. ‘Salute!’ arriverà nei cinema per il periodo natalizio. La produzione di Our Film prevede 8 settimane di riprese, fino al 5 luglio prossimo, e una troupe composta da 94 professionisti.

I casting per le comparse si sono svolti a Termoli, Agnone, Isernia, Venafro, Campobasso e Scapoli e ha visto coinvolti personale sanitario e donne in stato di gravidanza. Selezionate anche diverse figure legate alla cultura popolare tradizionale come musicisti e ballerini di Joropo tradizionale, zampognari in abiti tipici, figuranti per la rappresentazione della ‘Ndocciata di Agnone.

“Anche il Molise potrà beneficiare dei vantaggi economici, occupazionali e turistici derivanti dall’attenzione delle produzioni cinematografiche e audiovisive – afferma il consigliere regionale con delega al Turismo e Cultura Fabio Cofelice – Il nuovo film di Riccardo Milani ha già portato in Molise un numero notevole di presenze, tra addetti al casting, tecnici e professionisti di Our Film che stanno riempendo le strutture ricettive del territorio ma ha anche già ottenuto risultati occupazionali importanti grazie al reperimento di comparse e di maestranze di vario genere”.

Per Cofelice è un “punto di partenza importantissimo per avviare un percorso stabile e duraturo, capace di produrre effetti positivi per tutto ciò che ruota intorno all’economia del territorio permettendo di costruire, nel tempo, una nuova immagine del Molise attraverso il linguaggio universale del cinema. La Fondazione Molise Film Commission è in fase di registrazione presso gli Uffici regionali e sarà presto operativa, ma l’interesse verso questa nuova realtà di promozione audiovisiva è già altissimo ed i risultati si stanno già concretizzando”.