Il ‘red carpet’ del Molise si mostra in tutta la sua bellezza

In Molise, tra le vette dell’Appennino e i borghi avvolti nei colori caldi della stagione, la natura si veste da protagonista assoluta e invita i visitatori a vivere un’esperienza unica: passeggiare, camminare o pedalare su un tappeto rosso fatto di foglie.

Il claim “Molise, Red Carpet!’, lanciato da Visit Molise, ideato da Roberto Colella, consulente della struttura dell’Assessorato al Turismo della Regione Molise, nasce per raccontare un territorio autentico e sorprendente. Dopo il successo della prima Borsa del Turismo Esperienziale, fortemente voluta dal Consigliere Delegato al Turismo Fabio Cofelice, la regione continua a pianificare con visione e anticipo, pronta a conquistare sempre più viaggiatori alla ricerca di emozioni genuine.

In autunno, i boschi del Matese, le foreste dell’Alto Molise, i sentieri che portano a piccoli borghi medievali si trasformano in set cinematografici a cielo aperto. Il tappeto rosso qui non è artificiale: è natura pura che accoglie i visitatori tra escursioni, degustazioni di prodotti tipici, tradizioni vive e panorami mozzafiato. ‘Molise, Red Carpet!’ non è solo una campagna: è un invito a rallentare, a respirare i colori della stagione, a scoprire un territorio che sorprende chiunque lo attraversi.