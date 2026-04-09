Riaprono SS709, SS16 e SS157 a Petacciato dopo interventi Anas

Tornano percorribili i tratti della SS709 Tangenziale di Termoli, della SS16 “Adriatica” e della SS157 in località Petacciato, nel Campobassano, chiusi nei giorni scorsi in via precauzionale a causa della riattivazione di un movimento franoso. Anas ha infatti completato in tempi rapidi gli interventi di ripristino della sede stradale e di messa in sicurezza del piano viabile, consentendo la riapertura al traffico delle arterie.

Il dissesto aveva provocato avvallamenti della piattaforma stradale fino a mezzo metro e deformazioni del corpo stradale, rendendo necessaria l’interdizione temporanea alla circolazione per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Per gestire l’emergenza e l’imponente deviazione del traffico sulla viabilità ordinaria è stata attivata una task force composta da 130 operatori. Alle 112 unità della struttura territoriale Anas del Molise si sono affiancate 18 unità straordinarie provenienti da Lazio, Sardegna e Calabria. Sul campo sono stati impiegati anche 54 mezzi speciali, oltre ai mezzi e al personale delle ditte di pronto intervento, con attività di monitoraggio costante dei punti più critici.

Nel dettaglio, la riapertura riguarda la SS709 Tangenziale di Termoli dal km 0 al km 6, la SS16 “Adriatica” dal km 531,900 al km 535,800 e la SS157 dal km 63,500 al km 71.

Fin dalle prime ore successive all’evento, i tecnici Anas sono intervenuti con sopralluoghi, monitoraggi e lavorazioni urgenti per ripristinare rapidamente le condizioni di transitabilità. L’operazione ha consentito di ristabilire la piena funzionalità della rete viaria in un’area strategica per i collegamenti del territorio, limitando i disagi alla circolazione e garantendo una risposta tempestiva all’emergenza.