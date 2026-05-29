Anas potenzia controlli sulle strade in vista del Ponte del 2 giugno

Il ponte della Festa della Repubblica segna di fatto l’avvio della stagione dei grandi spostamenti estivi. Secondo le previsioni di Anas, da oggi fino a martedì 2 giugno saranno circa 45 milioni i veicoli in circolazione sulla rete stradale e autostradale italiana, con un significativo incremento dei flussi diretti verso le principali destinazioni turistiche, in particolare le località di mare.

Per fronteggiare l’aumento del traffico, Anas ha predisposto un piano straordinario di gestione della viabilità, con monitoraggio continuo e presidi rafforzati lungo le tratte maggiormente interessate. L’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme ha sottolineato come il ponte del 2 giugno rappresenti il primo grande appuntamento della mobilità estiva, confermando l’impegno della società nel garantire spostamenti sicuri e fluidi grazie a un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine.

Le direttrici più trafficate saranno quelle verso le coste del versante tirrenico, adriatico e ionico. Particolare attenzione è prevista lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo, sulle statali della Calabria e della Basilicata, tra Toscana e Liguria e sulle arterie che conducono agli imbarchi per la Sicilia.

I primi aumenti di traffico sono attesi già dalla serata di oggi, mentre le giornate di sabato 30 e domenica 31 maggio concentreranno i maggiori volumi di circolazione. I rientri verso i grandi centri urbani inizieranno dal 1° giugno per intensificarsi nella giornata festiva del 2 giugno, interessando soprattutto l’A2, l’A19 in Sicilia, la statale 1 Aurelia, il Grande Raccordo Anulare di Roma e le principali arterie della costa adriatica.

Per agevolare la circolazione, sarà inoltre in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti in alcune fasce orarie del fine settimana e della giornata del 2 giugno.

Sul fronte operativo, Anas schiererà circa 2.500 addetti tra personale tecnico ed esercizio, affiancati da altre 200 unità impegnate nelle Sale Operative Territoriali e nella Sala Situazioni Nazionale, con l’obiettivo di garantire il monitoraggio del traffico in tempo reale 24 ore su 24 e interventi tempestivi in caso di criticità.

L’invito agli automobilisti resta quello di programmare con attenzione i propri spostamenti e di mantenere comportamenti prudenti alla guida durante quello che si preannuncia come il primo vero esodo della stagione turistica 2026.