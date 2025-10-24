A Fiumicino nuovo volo per Praga di Smartwings

All’aeroporto di Roma Fiumicino si è svolta la cerimonia per il primo volo diretto per Praga di Smartwings, la più grande compagnia aerea della Repubblica Ceca presente sul mercato da 28 anni, che continua così il proprio percorso di crescita in Europa, offrendo nuove opportunità di viaggio e connessione tra le due capitali.

Presenti al taglio del nastro, Federico Scriboni, director aviation business development di Aeroporti di Roma, Jan Toth, product manager Smartwings group, il ceo Francesco Sgambelluri di Spazio GSA, General Sales Agent di Smartwings in Italia, insieme ai passeggeri del volo inaugurale, protagonisti di un momento celebrativo prima della partenza per Praga.

“Siamo felici di inaugurare oggi il nuovo collegamento diretto tra Roma e Praga, che – ha detto Jan Toth – rappresenta un passo importante nella strategia di espansione di Smartwings in Europa. L’Italia è un mercato chiave per noi e questo collegamento offrirà a un numero sempre maggiore di viaggiatori la possibilità di scoprire la magia e il fascino di Praga con un volo diretto, comodo e conveniente”.

Da parte sua Federico Scriboni, nel dirsi lieto, a nome di Aeroporti di Roma, di dare il benvenuto a Smartwings a Roma Fiumicino con il nuovo collegamento su Praga, “una destinazione di grande interesse sia per il traffico leisure che per quello business. Basti pensare che lo scorso anno il numero dei passeggeri che ha volato tra Roma e Praga, servendosi di collegamenti già operati da altre compagnie, ha superato il mezzo milione ( 530mila), registrando una crescita del 37% rispetto al 2023 – ha aggiunto – che questa nuova rotta arricchisce l’offerta di collegamenti verso l’Europa centrale e conferma la capacità di Fiumicino di attrarre nuove compagnie aeree internazionali, grazie a un mercato in continua crescita e ad un aeroporto dalla riconosciuta eccellenza per la qualità dei servizi e soddisfazione dei clienti”.

“L’apertura del collegamento da Roma Fiumicino – ha sottolineato Francesco Sgambelluri – si inserisce in una strategia di consolidamento che guarda con grande attenzione all’Italia dove Smartwings è già presente con collegamenti stagionali da Lamezia Terme, Catania, Olbia e Cagliari”.

Entrato in servizio con 4 frequenze settimanali (lunedì, giovedì, venerdì e domenica) nell’ambito della stagione invernale 2025/26, a partire dal 29 marzo 2026, con l’avvio della stagione estiva, il collegamento diventerà giornaliero.