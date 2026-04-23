A Francoforte s’inaugura terzo terminal ma Lufthansa taglia 20mila voli

L’aeroporto di Francoforte ha inaugurato un nuovo terminal, il terzo, per ampliare il flusso dei passeggeri nel più grande scalo della Germania. E le celebrazioni del taglio del nastro cadono proprio nel momento in cui, a causa della crisi energetica, i trasporti aerei subiscono una frenata a livello mondiale e Lufthansa ha annunciato la decisione di tagliare 20 mila voli, chiudendo la compagnia Cityline. Una scelta che consentirà al colosso tedesco di risparmiare 40 mila tonnellate di cherosene, alla luce del raddoppiamento del prezzo del carburante dovuto alla guerra in Iran.

Il terminal 3 è concepito per accogliere 19 milioni di passeggeri in più all’anno e potrebbe teoricamente riceverne fino a 25 milioni. I lavori di realizzazione di un cantiere che ha subito forti ritardi a causa del covid (l’entrata in funzione era inizialmente prevista per il 2022) sono costati un investimento di 4 miliardi di euro alla società del “Fraport”, nome col quale lo scalo viene identificato.

Forte l’esplosione dei costi, rispetto ai 2,5-3 miliardi inizialmente scritti in preventivo per il progetto nato una decina di anni fa. Il T3 entrerà in funzione oggi, giovedì 23 aprile, quando è atteso il primo atterraggio di una compagnia di volo cinese.