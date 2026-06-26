ADR: un protocollo contro i passeggeri indisciplinati

La sicurezza del personale e la tutela della continuità operativa in aeroporto si confermano elementi imprescindibili per mantenere gli standard qualitativi d’eccellenza e l’attrattività internazionale degli hub nazionali. Presso lo scalo di Roma Fiumicino, Aeroporti di Roma (ADR), Enac, la Polizia di Frontiera e le sigle sindacali del comparto (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e UGL Trasporto Aereo) hanno siglato un Protocollo d’intesa per il contrasto dei comportamenti impropri dei passeggeri indisciplinati (unruly passengers) a danno del personale aeroportuale.

L’intesa territoriale, firmata per ADR dal Chief Aviation Officer Ivan Bassato e dal SVP Alberto Valenza insieme al Direttore Aeroportuale Enac Patrizia Terlizzi, traspone a livello locale le linee guida del Protocollo nazionale siglato lo scorso ottobre tra Enac, Ministero dell’Interno e associazioni del trasporto aereo. Al centro del piano operativo vi è l’adozione di misure preventive e reattive per tutelare i lavoratori dei due aeroporti della Capitale. Tra le azioni concrete figurano l’attivazione di linee telefoniche dedicate per allertare le Sale Operative di AdR Security in caso di pericolo, l’inserimento delle procedure nei Regolamenti di Scalo, l’estensione dei sistemi di videosorveglianza e l’introduzione sperimentale di body cam per gli addetti alle aree più sensibili. Previsti anche percorsi formativi di conflict management e tutele legali e psicologiche per i dipendenti coinvolti.

A supporto della strategia, un tavolo di coordinamento che ha visto la partecipazione dell’AD di ADR Marco Troncone, dei vertici di Enac e della Polizia di Frontiera e dei rappresentanti di ITA Airways ha definito il lancio di una imminente campagna di comunicazione istituzionale. Attraverso totem informativi dislocati nei terminal e contenuti digitali, i passeggeri saranno sensibilizzati sul rispetto dei regolamenti a terra e in volo. Per monitorare l’efficacia del piano e analizzare le criticità del traffico leisure e business, verrà istituito un Comitato di Monitoraggio paritetico composto da 14 membri.