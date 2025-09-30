Fiumicino tra aeroporti a più rapida crescita in Ue
30 Settembre 2025, 11:42
“Mentre osserviamo l’Italia scalare le classifiche del turismo internazionale, mi piace sottolineare come Roma Fiumicino supporti questo percorso, posizionandosi in cima alla lista degli aeroporti a più rapida crescita in Europa, con oggi un +25% di traffico di lungo raggio rispetto al 2019, fino a +50% ad agosto da e per il Nord America. Vediamo opportunità per valorizzare ulteriormente una partnership pubblico-privata di indubbio successo, ampliando la nostra capacità di investire, in particolare verso le comunità locali”. Lo ha detto Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma intervenendo al Global Summit del World Travel&Tourism Council (Wttc).
