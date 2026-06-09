Guerra Iran, ripresi i voli all’aeroporto di Teheran

Sono ripresi i voli all’aeroporto Imam Khomeini di Teheran dopo essere stati sospesi nella notte tra domenica e lunedì a causa dei raid aerei israeliani.

“Con il ritorno alla normale operatività del settore dell’aviazione nazionale, tutti i servizi operativi” sono ripresi, ha dichiarato il portavoce dell’aeroporto Javad Salehi Artimani.

L’Organizzazione dell’Aviazione Civile iraniana ha deciso la “revoca delle restrizioni ai voli” nel Paese, una volta constatato “il ripristino delle condizioni di sicurezza” e completato “il necessario coordinamento con gli enti competenti”, riferiscono media della Repubblica Islamica come Tasnim e Fars, aggiungendo quindi che le attività aeronautiche nel Paese “stanno tornando gradualmente alla normale operatività”.

In precedenza, lo stesso ente aeronautico aveva annunciato la cancellazione di tutti i voli previsti negli aeroporti iraniani.