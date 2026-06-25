Bocca: bene le prenotazioni, turismo reagisce alle guerre

Lo choc iniziale c’è stato ma il turismo, in un periodo di tensioni geopolitiche, di incertezza nei trasporti e del caro carburante, reagisce in modo positivo dimostrando una volta di più vigore e resilienza. A fare il punto sull’andamento delle prenotazioni estive e autunnali è Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi.

“Con l’aggravarsi delle tensioni internazionali – dice – ovviamente le prenotazioni si erano completamente fermate, soprattutto dal mercato nordamericano, che è un mercato importantissimo del nostro paese. Ma dopo un mese dallo scoppio del conflitto le prenotazioni hanno ricominciato a riprendere, all’inizio lentamente e oggi nella loro normalità. Quindi abbiamo recuperato, anche se solo in parte e non del tutto, il ritardo che abbiamo avuto nel mese di febbraio e di marzo. Però il turismo sta reagendo bene e ancora una volta dimostra, come ha già dimostrato dopo il Covid, che le capacità di reazione del nostro settore sono immediate”.

Bocca dice di aspettarsi una buona performance anche da settembre e ottobre: “sono due mesi d’oro per Roma e per le città d’arte in generale. Ne parlavo anche con il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli, siamo ottimisti su settembre, tutto dipende ovviamente se questa tregua firmata negli scorsi giorni durerà o non durerà. Se durerà il mercato americano, anche chi non è venuto ad aprile o maggio, verrà a settembre o ottobre”.

Per quanto riguarda il mercato europeo dice: “hanno reagito tutti bene, l’Inghilterra ovviamente. Abbiamo avuto qualche problema con la Germania, ma non dovuto all’Italia, ma per il fatto che l’economia tedesca in questo momento sta un po’ zoppicando. Il mercato che ha reagito meglio di tutti è stato il mercato italiano. Questa è la cosa che noi diciamo sempre, che ci rende più fieri, quando vediamo che più del 90% degli italiani fanno vacanze in Italia, significa che abbiamo seminato bene durante il Covid, quando gli italiani non potevano viaggiare e oggi stiamo raccogliendo”.