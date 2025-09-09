Heathrow, T4 evacuato per perdita materiali pericolosi

Disagi ieri sera al terminal 4 dell’aeroporto londinese di Heathrow, dopo l’evacuazione di alcuni passeggeri in seguito al sospetto di una fuga di sostanze potenzialmente pericolose nell’area dei check-in. La polizia da parte sua ha reso noto che alcune persone hanno denunciato malessere e sono state soccorso, in seguito all’inalazione di fumo, ma che nessuno risulta in pericolo. Al momento non ci sono stati arresti.

In totale una ventina di persone ha ricevuto assistenza sul posto, ma nessuno risulta essere stato portato in ospedale, hanno fatto sapere i servizi di soccorso: non è chiaro se a provocare i malesseri sia stato il panico o se vi sia stato qualche contuso durante l’evacuazione; in ogni caso la polizia di Londra (Metropolitan Police) ha chiarito che non è stata rinvenuta alcuna diffusione di sostanze pericolose o tossiche in seguito all’incidente.

L’ipotesi investigativa – stando a una fonte della stessa Met Police citata dalla Bbc – è che si sia trattato di una reazione di “isteria collettiva” innescata dall’effetto a catena e dal passaparola seguiti a qualche allarme sostanzialmente infondato. I vigili del fuoco della London Fire Brigade hanno informato a loro volta di aver ridimensionato l’allerta, precisando che l’evacuazione dell’area dei check-in del terminal, durata qualche ora, è stata disposta esclusivamente per ragioni “precauzionali”.