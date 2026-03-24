I migliori aeroporti dove passare la notte: Italia fuori dalla top 10

Ogni anno, oltre 1,5 miliardi di persone effettuano voli in coincidenza. Dunque, per milioni di passeggeri, la vera sfida non è il volo, ma l’attesa tra un imbarco e l’altro. Che si tratti di uno scalo breve trasformatosi in un ritardo di sei ore, di un volo notturno o di una partenza all’alba che obbliga ad arrivare in aeroporto in piena notte, trascorrere molto tempo nel terminal è ormai all’ordine del giorno. Quindi, quali scali europei sono davvero attrezzati per accoglierci al meglio?

Secondo il Rest & Recharge Index (ARRI), ovvero una classifica basata sui dati di 25 grandi aeroporti in Europa e sui loro investimenti concreti in infrastrutture per il riposo elaborata da AirAdvisor, nessun aeroporto italiano rientra tra i primi dieci dell’Ue per servizi pensati per il relax e il recupero dei passeggeri durante lunghe attese o transiti.

Il ranking ha preso in esame 25 grandi aeroporti europei valutando elementi strutturali come aree relax, sleep pod, accesso alle docce, presenza di lounge e operatività dei terminal 24 ore su 24. Dall’analisi emerge il predominio degli scali dell’Europa centrale e orientale, che occupano stabilmente le prime posizioni della classifica.

In vetta si collocano a pari merito gli aeroporti di Varsavia-Chopin e Praga-Václav Havel con un punteggio di 33,7, seguiti da Francoforte e Monaco di Baviera. Nella top ten figurano anche Helsinki, Madrid-Barajas, Amsterdam-Schiphol, Budapest, Stoccolma-Arlanda e Lisbona Humberto Delgado.

Nonostante l’Italia rappresenti una delle principali porte d’ingresso turistiche del continente, con hub come Roma Fiumicino e Milano Malpensa che movimentano ogni anno milioni di passeggeri soprattutto sulle rotte intercontinentali, nessuno scalo nazionale compare nella graduatoria. Secondo l’analisi, nei terminal italiani risultano ancora poco diffuse infrastrutture come capsule per dormire, aree silenziose e docce accessibili al pubblico, servizi ormai sempre più presenti negli hub europei più avanzati.

Cosa rende i 5 migliori aeroporti ideali per riposarsi tra un volo e l’altro

1 Aeroporto Chopin di Varsavia (WAW)

L’aeroporto di Varsavia offre un mix imbattibile: capsule per dormire, zone silenziose, docce pubbliche gratuite e accesso h24. È lo scalo strutturalmente più preparato per le lunghe attese. Si colloca al disopra del vicino aeroporto ceco grazie a volumi di traffico superiori (WAW gestisce circa il 40% del traffico aereo della Polonia).

Dove riposare: le capsule per dormire si trovano nell’area partenze (airside) e sono prenotabili in anticipo. Le zone relax sono segnalate chiaramente nell’atrio principale.

Docce: gratuite nell’area airside, senza bisogno di accesso alle sale VIP.

Consiglio per la notte: Il terminal è aperto 24 ore su 24, senza restrizioni di accesso per i passeggeri in possesso di documenti di viaggio validi. I gate alle estremità della struttura sono i più silenziosi dopo le 23

Aeroporto Václav Havel di Praga (PRG)

L’aeroporto di Praga è uno dei migliori hub di medie dimensioni in Europa. Offre aree relax e sale di meditazione dedicate, oltre all’accesso gratuito alle docce.

Dove riposare: l’area relax e la sala di meditazione si trovano nel Terminal 2 (airside). Entrambe sono gratuite e aperte 24 ore su 24.

Docce: Gratuite per tutti nel Terminal 2.

Consiglio per la notte: Praga è uno scalo molto tranquillo di notte. La sala di meditazione è perfetta per chi cerca buio e silenzio assoluto.

3 Aeroporto di Francoforte (FRA)

In quanto importante hub per i voli a lungo raggio, l’aeroporto di Francoforte offre zone di riposo dedicate e docce pubbliche a pagamento, mantenendo un’ottima accessibilità nonostante l’elevato volume di passeggeri.

Dove riposare: le zone relax si trovano nel Terminal 1 (atrio B e C) e includono poltrone reclinabili e illuminazione soffusa. La sala relax dedicata è accessibile dall’area airside.

Docce: nel Terminal 1 sono disponibili docce pubbliche a pagamento senza bisogno di accesso alla sala VIP. Il costo è di circa 8-12 euro.

Consiglio per la notte: le dimensioni dell’aeroporto di Francoforte possono rappresentare un ostacolo se non si conosce bene la struttura. L’atrio B del Terminal 1 tende ad essere più tranquillo durante la notte. Il collegamento con il terminal AIRail consente di raggiungere il centro città in treno in meno di 15 minuti, se si preferisce soggiornare in un hotel.

4 Aeroporto di Monaco (MUC)

L’aeroporto di Monaco si distingue per i suoi Napcabs (cabine letto private) e le numerose aree di relax che riflettono un chiaro investimento nelle infrastrutture per il riposo.

Dove riposare: i Napcabs, cabine private con letto, presa di corrente e Wi-Fi, sono prenotabili a ore nel Terminal 2. In entrambi i terminal sono disponibili anche aree ricreative con sedili reclinabili.

Docce: docce pubbliche a pagamento sono disponibili vicino all’area Napcabs nel Terminal 2.

Consiglio per la notte: i controlli di sicurezza chiudono intorno alle 22:00 e riaprono intorno alle 4:30, quindi è necessario trovarsi nell’area airside prima di quell’ora se si desidera rimanere nella zona partenze. Se si perde questa finestra temporale, l’area landside rimane accessibile, ma è significativamente meno confortevole.

5 Aeroporto di Helsinki (HEL)

L’aeroporto di Helsinki offre una delle più ampie varietà di strutture dedicate al riposo, tra cui capsule per dormire e aree silenziose, supportate da numerose sale VIP e accesso 24 ore su 24.

Dove riposare: le capsule GoSleep vicino ai gate 12 e 40 offrono spazi privati per dormire, prenotabili a ore. La Maja Living Room al gate 52 è completamente gratuita e aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Aree tranquille con luci soffuse sono disponibili vicino al gate 35 nella zona Schengen.

Docce: sono disponibili solo tramite l’accesso alla sala VIP. L’opzione più accessibile è l’Aspire Lounge, che offre pass giornalieri.

Consiglio per la notte: la Maja Living Room è una gemma nascosta. Si tratta di uno spazio gratuito davvero confortevole e ben progettato che la maggior parte dei passeggeri in transito non conosce. Recatevi lì prima di considerare le opzioni a pagamento.