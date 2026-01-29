Olimpiadi, a Malpensa attivo dispositivo di ordine pubblico per arrivi atleti

In occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, la questura di Varese rende noto che, presso lo scalo aereo di Malpensa, ha iniziato a funzionare il dispositivo interforze di ordine pubblico predisposto dal Questore di Varese con il coordinamento della Prefettura, con l’obiettivo in questa prima fase, di garantire l’arrivo in sicurezza delle delegazioni sportive.

L’attività vede l’impiego sinergico della Polizia di Stato e di personale specialistico della Polizia di Frontiera Aerea di Malpensa, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, supportati dalle Polizie Locali e da tutti gli enti e istituzioni che concorrono alla sicurezza del grande evento, coordinati da una nuova Sala Operativa Interforze attiva H24 allestita all’interno di spazi messi a disposizione da SEA per le esigenze di sicurezza dell’evento olimpico.

Si tratta – spiega la questura in una nota – di una Centrale operativa, attiva H24, con tecnologie all’avanguardia, dove siedono tutti i rappresentanti delle Forze di Polizia e degli altri enti coinvolti per garantire una più rapida attivazione oltre alla massima diffusione e condivisione delle informazioni.

Parallelamente, proseguono i controlli sulla SS336 per garantire la sicurezza stradale e contrastare le soste irregolari: durante l’ultima operazione sono stati controllati 135 veicoli ed elevate 63 sanzioni”.