Salvini vuole la quarta pista per Fiumicino

“Abbiamo presentato il mese scorso il Piano nazionale aeroporti per dare un senso a una rete aeroportuale che ha l’obiettivo di passare da 230 a 300 milioni di passeggeri tra il 2026 e il 2035”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo agli Stati generali dei Trasporti e della Logistica di Confindustria. “Anche qua con dei ‘no’ sui territori che sarebbero un vincolo incredibile, ci giochiamo la partita con Istanbul. Fiumicino ha bisogno di una quarta pista perché il mondo aspetta di atterrare a Fiumicino, con 9 miliardi di euro di investimento privato. Quindi non si può dire di no alla crescita del Paese”, ha spiegato il ministro.

“Il piano di sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino è un progetto di interesse strategico nazionale” ha aggiunto l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, intervenendo agli Stati Generali organizzati da Confindustria.

“Gli aeroporti rappresentano uno strumento di diplomazia economica e di connessione strategica, fondamentale per garantire una presenza sempre più solida nelle geografie di interesse, ad esempio nel continente africano che sarà protagonista della crescita futura. Il territorio ha già espresso un forte consenso nei confronti del progetto, che è anche al centro delle linee programmatiche del Piano Nazionale degli Aeroporti e delle priorità dí intervento indicate da Confindustria per la competitività del sistema paese”, ha spiegato l’a.d. “Ora è però necessario procedere con rapidità nei prossimi passaggi autorizzativi, mantenendo un ritmo almeno pari a quello della crescita del mercato”, ha sottolineato Troncone. “I grandi investimenti richiedono correttamente approfondite valutazioni ambientali e sociali, che possono portare a tempi diluiti. Ciò che serve oggi è la massima speditezza nel rispetto di tutti i soggetti coinvolti, per assicurare di poter assicurare il proprio contributo al progresso del Paese”, ha concluso.