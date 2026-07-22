Scultura di Pietro Consagra accoglie i passeggeri a Fiumicino

Esposta da oggi nell'area di imbarco E del Terminal 3 dell'aeroporto 'Leonardo da Vinci' di Roma Fiumicino l'opera 'Ferro bifrontale arancione' di Pietro Consagra (1920-2005). Fiumicino, 21 luglio 2026. ANSA/Telenews

All’aeroporto ‘Leonardo da Vinci ‘di Roma Fiumicino è stata installata nell’area di imbarco E del Terminal 3 l’opera ‘Ferro bifrontale arancione’ di Pietro Consagra (1920-2005), tra i maestri della scultura astratta del Novecento e fondatore del Gruppo Forma 1.

La scultura fa parte della serie delle B’ifrontali’ realizzate dall’artista e si caratterizza per una struttura priva di un verso predefinito, la cui visione muta a seconda della prospettiva del viaggiatore. L’opera, presentata per la prima volta nel 1978 a Charleston per il Festival dei Due Mondi, si distingue per le tonalità arancioni e la lavorazione del ferro.

La nuova installazione affianca un’altra scultura della medesima serie già collocata al Terminal 1 Partenze. Entrambe le opere sono state sottoposte a un intervento di restauro curato dagli studenti dell’Università della Tuscia in coordinamento con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea prima dell’esposizione nello scalo capitolino.