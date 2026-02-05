Airbnb amplia assistenza in Italia in vista dei Giochi

Mentre cresce l’attesa globale per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, Airbnb è pronta a garantire a tutti gli ospiti diretti in Italia un’esperienza di viaggio agile e memorabile. L’azienda conferma di aver già attivato l’estensione dell’assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con oltre 600 operatori di lingua italiana, e la creazione di team dedicati alla gestione delle richieste legate a Milano Cortina. Queste misure rientrano in un più ampio investimento da 30 milioni di dollari nel servizio di assistenza clienti, che ha interessato l’Italia nel 2025.

Airbnb ha inoltre introdotto cambiamenti significativi per ridurre le cancellazioni evitabili da parte degli host. Da quando queste novità sono state implementate, il tasso di cancellazioni in Italia è diminuito di quasi il 50% su base annua. Nel raro caso in cui una cancellazione dovesse comunque verificarsi, gli ospiti sono tutelati da AirCover per gli ospiti e il team di Airbnb li assisterà nella ricerca di una sistemazione alternativa o nella pratica di rimborso.

In vista della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026, l’azienda ha fatto un ulteriore passo avanti, investendo 1 milione di dollari in misure dedicate a garantire un’assistenza rapida ed efficace in caso di imprevisti legati alle prenotazioni durante i Giochi, con l’obiettivo di ridurre al minimo eventuali disagi per gli ospiti.

Gli ospiti che parteciperanno ai Giochi potranno contattare direttamente l’assistenza clienti Airbnb tramite l’app, avendo così supporto sempre a disposizione. Il sistema intelligente di smistamento mette in contatto gli utenti con l’operatore più adatto alle loro esigenze specifiche, mentre la linea di sicurezza attiva 24/7 offre supporto in più lingue, incluso l’italiano, grazie a un team specializzato per le situazioni urgenti. Per chi viaggia da solo e necessita di assistenza immediata per motivi di sicurezza, il pulsante di emergenza integrato nell’app garantisce un intervento tempestivo, confermando l’attenzione di Airbnb al benessere degli ospiti oltre che alla comodità del servizio.

“Il nostro obiettivo in Airbnb è offrire a ogni ospite la migliore esperienza possibile, soprattutto mentre l’Italia si prepara ad accogliere il mondo per Milano Cortina 2026 – ha detto Matteo Sarzana, Country Manager di Airbnb Italia – Dall’ampliamento del supporto in lingua italiana al rafforzamento dei protocolli di sicurezza, fino agli investimenti in un’assistenza proattiva per gli ospiti, siamo determinati a rendere questi Giochi memorabili, sicuri e accessibili per tutti. Non vediamo l’ora di collaborare con host, viaggiatori e comunità locali per mostrare al mondo il meglio dell’ospitalità italiana”.