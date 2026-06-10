Airbnb cerca viaggiatori per una settimana offline in Salento

Airbnb punta sulla tendenza del digital detox e lancia ‘In vacanza, per davvero’, un’iniziativa che offrirà a una famiglia e a un gruppo di amici, fino a dieci persone ciascuno, la possibilità di trascorrere una settimana senza smartphone in una masseria del Salento. Le candidature sono aperte fino al 14 giugno.

L’iniziativa nasce da una ricerca commissionata dalla piattaforma, secondo cui quasi un italiano su due vorrebbe mettere da parte il telefono durante le vacanze per vivere un’esperienza più autentica. Oltre il 60% degli intervistati ritiene inoltre che l’uso eccessivo dello smartphone comprometta la qualità delle relazioni durante i viaggi.

La vacanza viene sempre più percepita come un’occasione per rallentare, rafforzare i legami e scoprire il territorio. Quasi la metà degli italiani considera infatti il viaggio un’opportunità per conoscere tradizioni, luoghi e comunità locali in modo spontaneo e genuino. Una tendenza confermata anche dai dati Airbnb, che evidenziano come oltre sei prenotazioni estive su dieci in Italia riguardino soggiorni condivisi con familiari o amici.

Cuore del progetto sarà una dimora storica immersa nella campagna leccese, tra uliveti e agrumeti, dove gli ospiti saranno invitati a lasciare da parte dispositivi digitali e notifiche per dedicarsi alla convivialità, al relax e alla scoperta delle tradizioni locali. Il soggiorno per la famiglia selezionata è previsto dal 23 al 29 agosto, mentre quello dedicato agli amici si svolgerà dall’1 al 7 settembre.

Airbnb è alla ricerca di una famiglia allargata o multigenerazionale che desideri ritrovarsi dopo tempo e di un gruppo di amici che voglia recuperare momenti di condivisione lontano dalla routine quotidiana. I candidati dovranno raccontare il proprio legame e le motivazioni che li spingono a vivere un’esperienza di autentica disconnessione.