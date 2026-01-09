Casa Airbnb apre a Milano e incontra la magia dei Giochi Olimpici

Airbnb, Partner Mondiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici, celebra i Giochi con Casa Airbnb, uno spazio che unisce il calore dell’ospitalità italiana alla magia dello sport e che aprirà le porte dal 7 al 22 febbraio 2026 in via Senato, nel cuore di Milano.

Qui milanesi e turisti di tutto il mondo potranno immergersi in un palinsesto ricco di attività: dalle Esperienze e Servizi con atleti olimpici e Paralimpici e host locali alle proiezioni in diretta delle competizioni sui maxischermi, accompagnate da bevande calde al mattino e drink in perfetto stile après-ski la sera.

Ma il vero pezzo forte è l’opportunità di conoscere da vicino l’eccellenza sportiva e culturale: 15 atleti olimpici e paralimpici e 15 host locali saranno presenti per trasformare ogni visita in un’esperienza autentica e memorabile, permettendo di scoprire storie, passioni e tradizioni direttamente da chi le vive ogni giorno.

Tra gli 8 atleti protagonisti delle Esperienze esclusive troviamo la leggenda dello sci alpino Deborah Compagnoni, il campione di curling canadese Brent Laing, la sciatrice di freestyle Zoe Atkin. In aggiunta, 15 host Airbnb offriranno la possibilità di entrare in un microcosmo fatto di sport, cultura e tradizioni: dalle sessioni di fitness con Chiara ai workshop di corsetteria con Alice, fino a un corso di stampa artigianale per la creazione di un poster in edizione limitata insieme a VerySeri Lab.

A impreziosire il programma, lo Chef tristellato Michelin Norbert Niederkofler, protagonista della celebre serie Netflix Chef’s Table che, il 22 febbraio all’ora di pranzo, guiderà un’Esperienza gastronomica esclusiva, per un gruppo ristretto di 10 partecipanti, dedicata a ‘Cook The Mountain’, il suo approccio culinario radicale incentrato sulla sostenibilità, il rispetto totale per il territorio montano e la valorizzazione degli ingredienti locali, stagionali e a chilometro zero.

Casa Airbnb è il luogo da non perdere durante i Giochi: uno spazio accogliente dove atmosfere

alpine si fondono con l’eleganza milanese, pensato per far scoprire la vera ospitalità italiana a ospiti

internazionali e locali. Quattro ambienti, quattro identità che dialogano tra loro, ognuno con la

propria storia da raccontare, dove ricaricarsi al mattino prima di iniziare la giornata o rilassarsi la

sera con un drink, facendo il tifo per i propri atleti preferiti.

La Main Lounge è l’ambiente principale, organizzato in diverse zone: uno spazio relax con sedute

per prendersi una pausa e seguire le gare, e la Hall, ispirata allo stile classico dei bar milanesi e

dedicata alla degustazione di bevande calde. Il design degli interni bilancia un’estetica contemporanea con riferimenti alla tradizione dell’ospitalità italiana, dando vita a un ambiente versatile che accompagna gli ospiti durante tutta la giornata.

L’Experience Studio ospita le Esperienze su prenotazione, dedicate a food, arte, moda e sport: uno spazio dove la passione italiana per la creatività e la tradizione prende vita attraverso workshop e corsi esclusivi.

Il Lodge è uno spazio multifunzionale, che cambia volto durante la giornata: al mattino è dedicato al benessere fisico e mentale, la sera diventa il fulcro dell’après-ski tra cocktail e air hockey.

Immerso nel meraviglioso giardino, questo lodge privato è un club dentro il club, un rifugio nascosto che invita gli ospiti a staccare dalla routine e immergersi in un mondo di calore, stile ed eleganza. Ispirato all’atmosfera di Cortina e al rituale dell’après-ski, lo spazio reinterpreta il classico rifugio di montagna attraverso una lente moderna e dinamica, diventando una porta d’accesso alle Dolomiti, nel cuore di Milano.

Il Garden è il giardino urbano milanese durante le Olimpiadi, dove trascorrere una piacevole serata

tra amici con DJ set e una pista da curling che invita gli ospiti scoprire questo affascinante sport.

Casa Airbnb offre un programma ricco di Esperienze esclusive in compagnia di atleti olimpici di

fama internazionale, tra cui un incontro con Francesca Porcellato, leggendaria campionessa paralimpica soprannominata “la Rossa volante” con 15 medaglie in 30 anni di carriera, che in una chiacchierata a cuore aperto condividerà come trasformare le sfide in punti di forza e i segreti dell’approccio mentale di un campione. Tutte le Esperienze sono prenotabili da oggi al costo simbolico di € 26 a persona su airbnb.it/casa-airbnb.