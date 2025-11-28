CaseOspitali.it entra nel Gruppo CleanBnB

CleanBnB, primo operatore italiano nella gestione professionale degli affitti brevi, annuncia l’annuncia l’acquisizione del 100% della società Case Ospitali S.r.l. e l’avvio della gestione commerciale sinergica con la piattaforma CaseOspitali.it, operatore storico del property management fondato da Silvia Ghezzi e Antonella Brugnola. CaseOspitali.it è una realtà specializzata nei servizi di gestione immobiliare finalizzata agli affitti brevi con un modello in linea con gli standard CleanBnB, che gestisce un portafoglio di circa 60 unità localizzato soprattutto nella città di Milano e nel suo primo hinterland, per un valore di gross booking superiore al milione di euro annui.

La collaborazione arriva in una fase cruciale per il mercato italiano, caratterizzato da una forte evoluzione: la domanda dei viaggiatori rimane alta e sempre più orientata verso standard professionali, mentre diminuisce il numero degli operatori non strutturati, spesso penalizzati da normative complesse, costi crescenti e aspettative degli ospiti sempre più elevate. Ne sta emergendo un settore più selettivo e competitivo, dove a crescere sono solo i player capaci di adottare modelli industriali e processi efficienti. CleanBnB ha anticipato questa tendenza investendo in una presenza capillare sul territorio e un’organizzazione altamente professionale in grado di gestire grandi volumi di soggiorni: in questo quadro si colloca la collaborazione con CaseOspitali.it, che prevede il supporto di Silvia Ghezzi e Antonella Brugnola allo sviluppo commerciale di CleanBnB sul territorio italiano e la gestione da parte della società del portafoglio di CaseOspitali.it. L’integrazione strategica è stata perfezionata tramite l’acquisizione da parte di CleanBnB S.p.A del 100% del capitale sociale della società Case Ospitali S.r.l.

“Questa operazione conferma un percorso di crescita che portiamo avanti con coerenza sin dalla nascita della nostra società – afferma Francesco Zorgno, Ceo e Co-founder di CleanBnB SpA. «Il settore sta cambiando rapidamente: gli ospiti chiedono servizi professionali, assistenza tempestiva e standard elevati, mentre i proprietari richiedono trasparenza, redditività e semplicità. Per molti piccoli property manager diventa difficile sostenere autonomamente gli investimenti necessari per rimanere competitivi. Per questo motivo, oggi fare squadra con un operatore strutturato come CleanBnB non è più solo un’opportunità, ma una scelta fondamentale per continuare a crescere”.

Zorgno chiarisce inoltre che la diminuzione degli operatori non corrisponde a un calo della domanda: «Il turismo continua a essere solido. A ridursi sono soltanto gli operatori che non sono riusciti ad adeguarsi al nuovo livello di complessità. Il mercato sta selezionando chi ha investito in tecnologia, qualità e processi strutturati. Noi vogliamo sostenere gli operatori che hanno radicamento territoriale ma hanno bisogno di strumenti più avanzati per affrontare le nuove esigenze del settore».

Per Silvia Ghezzi l’ingresso in CleanBnB rappresenta una naturale evoluzione del percorso dell’azienda: “CaseOspitali.it è nata e cresciuta con un forte legame con il territorio e con un approccio attento e umano all’accoglienza. Negli ultimi anni, però, il settore è diventato più complesso: gli ospiti si aspettano servizi impeccabili, la tecnologia è diventata centrale e gli adempimenti normativi richiedono sempre maggiore precisione. Entrare in CleanBnB significa poter offrire ai nostri proprietari un livello di servizio più solido e moderno, senza rinunciare alla cura che ci ha sempre contraddistinto – sottolinea Antonella Brugnola – La possibilità di accedere a un’organizzazione efficiente, dotata di strumenti tecnologici avanzati e di una struttura in grado di gestire grandi volumi di soggiorni ci permette di fare un salto di qualità notevole. È una partnership che unisce competenze complementari e che guarda al futuro con visione condivisa”.

Con questa operazione CleanBnB rafforza il proprio ruolo e si propone come catalizzatore e partner per gli operatori locali che vogliono integrare la propria conoscenza del territorio con l’organizzazione e la tecnologia di un player nazionale. Con oltre 3.000 immobili gestiti in più di 100 località italiane, CleanBnB continua a consolidare la propria leadership puntando su efficienza, qualità e un modello operativo scalabile. La partnership con CaseOspitali.it rappresenta il tassello di un progetto più ampio volto a costruire un ecosistema collaborativo in cui realtà locali e operatori strutturati uniscono le competenze per offrire ai viaggiatori un’esperienza di ospitalità più affidabile e competitiva. CleanBnB ribadisce il proprio impegno nel sostenere gli operatori territoriali, valorizzare la qualità dell’offerta e guidare l’evoluzione del settore verso modelli professionali e sostenibili.