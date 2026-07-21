Affitti brevi, nasce la piattaforma che digitalizza la logistica

La rapida espansione degli affitti brevi in Italia continua a guidare l’innovazione tecnologica, spostando l’attenzione dai canali di vendita online alla razionalizzazione dei processi sul campo. Per rispondere alla forte frammentazione della gestione operativa e superare la dipendenza dal passaparola informale, nasce Hostbudd, il primo marketplace indipendente per connettere direttamente i proprietari di case vacanze con i professionisti locali accreditati in property management, pulizie, accoglienza e manutenzioni.

Attraverso una ricerca geolocalizzata, i proprietari possono valutare profili, confrontare competenze e coordinare i servizi in autonomia e trasparenza; parallelamente, i fornitori di servizi locali possono creare profili professionali gratuiti per intercettare nuovi clienti e costruire una reputazione digitale tracciabile. Lanciato all’inizio del 2026, il portale ha già superato i 180 membri attivi con un ritmo di crescita del 33% mese su mese.

Come evidenziato dal fondatore Edoardo Fusaro, se da un lato il mercato delle prenotazioni online è esploso negli anni, la logistica e la gestione sul campo sono rimaste a lungo legate a dinamiche analogiche. Hostbudd è stata quindi progettata per colmare questo divario, offrendo agli host strumenti flessibili per gestire e far crescere il proprio business e garantendo al contempo ai professionisti operativi una visibilità strutturata sul mercato.